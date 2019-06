DIETĂ. Plantele miraculoase care te revitalizează

Foto: Pixabay.com

Atunci când nu îţi prieşte cafeaua sau nu îşi mai face efectul, natura te poate ajuta să îţi recapeţi vitalitatea de care ai atât de multă nevoie. Există plante care au o acţiune tonică asupra organismului şi îmbunătăţesc performanţele mentale, dar nu conţin cofeină.

Menta, consumată sub formă de infuzie sau pulbere are efecte miraculoase, mai ales la nivel mental, şi ajută la combaterea şi tratarea asteniei de primăvară şi suprasolicitare.

Totodată, cătina are o acţiune energizantă, înlătură starea de oboseală fizică şi psihică şi îmbunătăţeşte capacităţile cognitive. Şi extractul de lemn dulce are efecte benefice, tonice şi stimulatoare, în special în cazul persoanelor stresate, suprasolicitate, care prezintă sindromul oboselii cronice. Se poate administra sub formă de pulbere (jumătate de linguriţă de trei ori pe zi), infuzie combinată (două căni pe zi), tinctură (o linguriţă de trei ori pe zi, diluată în apă) sau capsule.

Detalii, pe jurnalul.ro