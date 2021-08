Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Ce ne transmite organismul prin poftele alimentare

Fiecare persoană experimentează pofta in mod diferit, dar de obicei este tranzitorie și de cele mai multe ori se manifesta pentru alimentele procesate cu un conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi.

Studiile sugerează că bărbații sunt mai predispuși să poftească la alimente sărate, în timp ce femeile se orientoeaza spre alimente bogate în grăsimi și zahar.

Există două tipuri de pofte alimentare: selectivă și neselectivă.Pofta selectivă este poftă pentru anumite alimente, cum ar fi batonul de ciocolată preferat al unei persoane, un anumit burger de la restaurantul preferat sau o pungă de chipsuri de cartofi cu o anumită aromă, etc. Foamea neselectivă este dorința de a mânca orice. Poate fi rezultatul senzatiei de foame reala, dar poate fi și un semn de deshidratare. Iar hidratarea cu apă ar putea preveni poftele intense neselective.

Diversi factori pot favoriza aparitia poftelor alimentare: dezechilibrele hormonale, emotiile puternice, unele carente nutritionale, etc.

Stresul are ca rezultat nivele crescute de cortizol, un hormon al stresului, care poate favoriza depunerea de grăsime abdominală.

Asadar, managementul stresului, hidratarea completa, orele de somn suficiente si in intervale de timp corecte, consumul suficient de proteine si evitarea instalarii senzatiei de foame prin mese consumate regulat, constituie cateva masuri prin care se pot preveni poftele alimentare.

In lucrarea sa, “Chimia Omului”, Bernard Jensen stabileste corespondente clare intre diversele carente nutritionale, apetitul pentru anumite alimente si recomandan variante/optiuni alimentare echilibrate pentru aceastea.

Iata cateva exemple:

Pofta de ciocolata poate semnala o carenta de magneziu care poate fi furnizat de cateva nuci sau de fructe.

Pofta de dulce poate releva o carenta de crom, fosfor, sulf sau triptofan. Cromul poate fi furnizat de struguri, branza, broccoli, fosforul se gaseste in peste, carne, cereale integrale, sulful are ca sursa alimentara varza, hreanul sau afinele, iar triptofanul este un aminoacid esential, care abunda in carnea de curcan, in cartofi si in spanac.

Pofta de alcool poate ascunde mai multe carente: de proteine, calciu, glutamina si potasiu. Sursa principala de proteine superioare este carnea alba (pui, curcan), calciu se gaseste in lactatele fermentate, glutamina e prezenta in varza cruda si potasiul e prezent in toate fructele de sezon.

Pofta de alimente sarate poate semnala o lipsa de cor, care poate fi furnizat de laptele de capra si de peste.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal