Elevii din București, în centrul campaniei ”Ora fără diabet”, organizată de Antena 3 CNN

Nutriția echilibrată, mișcarea zilnică și somnul suficient – departe de ecrane – sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Foto: Antena 3 CNN

România ocupă primul loc în Europa la obezitatea infantilă, iar cazurile de diabet de tip doi în rândul copiilor sunt în creștere. În prezent, peste 1,5 milioane de români suferă de diabet. În acest context, proiectul „Ora fără diabet – parteneriat pentru un viitor sănătos”, realizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B, își propune să îi ajute pe cei mici să conștientizeze importanța unui stil de viață sănătos.

Nutriția echilibrată, mișcarea zilnică și somnul suficient – departe de ecrane – sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Prima ediție a campaniei a avut loc la Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.

”Sportul, la vârsta lor, trebuie să fie o joacă. Noi, părinții și educatorii, trebuie să găsim o modalitate prin care să-i „păcălim”, între ghilimele, să facă sport și să le placă lucrul acesta. Eu cred foarte tare în puterea exemplului – copilul face ceea ce vede acasă. Dacă în familie se implementează obiceiuri de mișcare, sportul va deveni o rutină de îngrijire, la fel ca spălatul pe dinți. Statisticile sunt îngrijorătoare: un copil din patru este supraponderal și unul din zece este obez, conform datelor INSP. Cred că stă în puterea noastră să schimbăm mediul care îi predispune pe copii la sedentarism, alimentație nesănătoasă și boli precum diabetul de tip doi”, a explicat Carmen Brumă, masterand în nutriție.

Prima activitate a campaniei „Ora fără diabet” a fost dedicată nutriției și a fost transformată într-un joc de tip cooking show. Elevii, împărțiți în trei echipe, au avut misiunea de a crea o farfurie sănătoasă, alegând dintr-o varietate de alimente și ingrediente.

„Părinții trebuie să fie alături de copii și să fie atenți la alegerile alimentare făcute acasă, în primul rând, și apoi să le insufle copiilor curiozitatea de a înțelege de ce sunt potrivite anumite grupe alimentare. Este important să învățăm de mici de ce e bine să evităm zahărul, să alegem băuturile potrivite și să avem mese echilibrate”, a declarat Raluca Costache, reprezentant al Asociației pentru Responsabilitate Socială Plan B.

Aceasta a subliniat și importanța somnului: „Le arătăm copiilor, prin experimente, cum obiceiurile nesănătoase, cum ar fi statul pe ecrane înainte de culcare, le pot afecta somnul și, implicit, sănătatea. Există posibilitatea de a preveni împreună în familie.”

Proiectul include și activități sportive, gândite sub formă de concursuri distractive, precum cel de biciclete staționare.

”Susținem acest demers împreună cu echipa Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon, prin organizarea unor astfel de activități care îi ajută pe elevi să învețe cum să trăiască sănătos”, a declarat Veronica Apostol, directorul școlii.

Campania „Ora fără diabet” va ajunge în 78 de școli gimnaziale, promovând un stil de viață sănătos prin joacă, mișcare și educație nutrițională.