Fructele și legumele care conțin cele mai multe pesticide. Cine este pe primul loc

Murele și cartofii sunt nou-intrați în clasament. Foto: Getty Images

Peste 90% dintre mostrele analizate din 12 fructe și legume au conținut reziduuri de pesticide potențial periculoase, potrivit raportului „Shopper’s Guide to Pesticides in Produce 2025”, publicat de organizația americană Environmental Working Group (EWG). Clasamentul anual al produselor cu cele mai multe pesticide, cunoscut sub numele de „Dirty Dozen” (Cele Doisprezece Murdare), este bazat pe cele mai recente date guvernamentale privind produsele agricole neecologice, scrie CNN.

Fruntașul clasamentului: spanacul

Spanacul ocupă primul loc, conținând cele mai multe pesticide raportate la greutate, urmat de căpșune, kale, struguri, piersici, cireșe, nectarine, pere, mere, mure, afine și cartofi.

Dintre acestea, murele și cartofii sunt nou-intrați în clasament. Murele nu mai fuseseră analizate până acum de către Departamentul American al Agriculturii, iar cartofii au revenit pe listă din cauza utilizării clorprofamului — un regulator de creștere a plantelor interzis în Uniunea Europeană.

Ce spune știința și de ce contează

Alexis Temkin, vicepreședinta departamentului de știință al EWG, subliniază că raportul nu are rolul de a descuraja consumul de fructe și legume, ci de a ajuta consumatorii să ia decizii informate, în special când aleg între produse ecologice și convenționale. Cercetările arată că o tranziție către o dietă organică poate reduce semnificativ nivelul de pesticide detectate în organism.

„Ghidul este menit să ajute consumatorii să consume multe fructe și legume reducând în același timp expunerea la pesticide”, a spus Temkin.

Fructele și legumele cel mai puțin contaminate

În contrapondere, EWG publică și lista anuală „Clean Fifteen”, care cuprinde produse convenționale cu cele mai mici niveluri de pesticide. Pe primele locuri se află ananasul, porumbul dulce, avocado, papaya, ceapa, mazărea congelată, sparanghelul, varza, pepenele roșu, conopida, bananele, mango, morcovii, ciupercile și kiwi.

Riscurile pesticidelor: copii și gravide, cei mai vulnerabili

Expunerea la pesticide a fost asociată cu o serie de efecte adverse grave, inclusiv nașteri premature, malformații congenitale, avorturi spontane, deteriorare genetică, scăderea fertilității, boli cardiovasculare și cancer. Copiii și femeile însărcinate sunt cei mai vulnerabili, iar efectele pot apărea încă din perioada prenatală, potrivit Academiei Americane de Pediatrie.

Cum putem reduce riscurile

FDA recomandă spălarea atentă a tuturor fructelor și legumelor, inclusiv a celor organice. Legumele tari, precum morcovii sau cartofii, pot fi frecate cu o perie de legume sub jet de apă, în timp ce frunzele de salată trebuie spălate individual. Nu se recomandă utilizarea săpunului, clorului sau altor soluții chimice, deoarece fructele și legumele sunt poroase și pot absorbi substanțele nocive.

Chiar dacă producătorii de fructe și legume convenționale contestă periodic validitatea raportului, susținătorii sănătății publice afirmă că informarea consumatorilor rămâne esențială pentru un stil de viață sănătos și conștient.