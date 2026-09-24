„În 20 de ani vom face moartea opțională”. Declarația unui cercetător renumit la Congresul de Longevitate de la București

José Luis Cordeiro susține că umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii. Foto: Antena 3 CNN

Bucureștiul găzduiește astăzi unul dintre evenimentele dedicate cercetării longevității și medicinei viitorului. Lideri internaționali și promotori ai politicilor privind sănătatea vârstnicilor s-au reunit în Capitală pentru a discuta despre extinderea perioadei de viață activă și despre rolul cercetării în procesul de îmbătrânire.

Evenimentul are loc la Biblioteca Națională și este conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată. Conferința, aflată la cea de-a doua ediție, este organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance.

Congresul deschide cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat longevității și medicinei viitorului.

Este îmbătrânirea o boală pe care să o putem preveni și trata?

José Luis Cordeiro, autor și vicepreședinte al organizației internaționale HumanityPlus, susține că îmbătrânirea este privită tot mai mult ca o condiție medicală și că, în viitor, procesul ar putea fi inversat.

„Din ce în ce mai mulți oameni încep să înțeleagă că îmbătrânirea este o condiție medicală. Asta este important, că îmbătrânirea poate fi inversată. Acest lucru s-a făcut deja, la nivelul unei celule și al unui organ. Și în curând, adică în 10-20 de ani, vom putea întineri corpurile cu totul”, susține José Luis Cordeiro, autor și vicepreședinte al organizației internaționale HumanityPlus.

Cercetătorul susține, inclusiv în cartea „Moartea morții”, că umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii. El spune că își dorește să beneficieze personal de progresele care vor apărea în acest domeniu.

„În cazul meu, la fel ca cei mai mulți oameni, nu intenționez să mor și am de gând să întineresc în viitor. Pentru că obiectivul este rejuvenarea.

Iar dacă lucrurile evoluează conform progreselor științifice, în 20 de ani am de gând să fiu, din punct de vedere biologic, la vârsta de 20 de ani. Corpul meu să fie ca la 20 de ani. Mintea mea va beneficia de toată experiența acumulată, dar corpul meu va avea doar 20 de ani”, a completat cercetătorul.

Cartea despre nemurirea biologică

José Luis Cordeiro a vorbit și despre cea mai recentă carte a sa, lansată astăzi, în cadrul congresului. Volumul se numește „Viața înfruntă moartea” și abordează, potrivit autorului, perspectiva nemuririi biologice.

„Cartea mea este un bestseller în 15 limbi și este vorba despre nemurirea biologică. Și cum vom putea trăi veșnic. Suntem între ultima generație muritoare și prima generație nemuritoare, iar în următorii 20 de ani vom face moartea opțională.

Sunt multe lucruri pe care le putem face chiar acum pentru a încetini îmbătrânirea. Există unele terapii biologice experimentate pe animale. De exemplu, putem dubla durata de viață a șoarecilor și aproape și pe cea a câinilor prin terapii. Încă nu și pentru oameni, dar în cinci ani se va ajunge și acolo”, a concluzionat José Luis Cordeiro în cadrul conferinței.