Mihaela Bilic: ”Nu există o viață demnă și împlinită pentru femei, decât dacă sunt complete hormonal. Iar celor care spun că se simt bine și pot trăi și fără hormoni, am să le spun că aia nu e viață!”

Foto: Mihaela Bilic/ Facebook

Dr. Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuţi medici nutriţionişti din România, a atras atenția în repetate rânduri că femeile după o anumită vârstă trebuie să se îndrepte spre tratamentul de substituție hormonală.

''La ei se consideră malpraxis. La noi nu interesează pe nimeni.

O prietenă întoarsă de curând de la New York mi-a povestit uimită experiența pe care a avut-o cu ocazia unui control medical de rutină. Femeia, deși a împlinit de curând 60 ani, arată fabulos, are o siluetă de invidiat, o condiție fizică demnă de un sportiv profesionist și e sănătoasă tun. Dar chiar și așa, nu a putut rezista ispitei de a-și face o evaluare medicală made in USA într-o clinică de prestigiu

După ce a completat chestionarul inițial și rezultatul analizelor a fost gata, a fost invitată la o discuție cu medicul responsabil de interpretarea finală a investigațiilor și de recomandările ulterioare. Spre surprinderea ei, întrebările au fost legate de tratamentul de substituție hormonală. Adică de lipsa lui Doctorul nu înțelegea cum e posibil ca la vârsta ei să nu ia hormoni pentru menopauză?! Nu era vorba de o discuție în care să fie prezentate argumente PRO și CONTRA acestei terapii, nu era o încercare de a o convinge să facă asta. Pur și simplu medicul era șocat că nu ia nimic. Și că nimeni nu i-a spus nimic, darămite să-i și prescrie!

“La noi, dacă un doctor nu prescrie tratament de substituție hormonală femeilor aflate la menopauză, sau celor care au suferit intervenții chirurgicale în sfera ginecologică, se consideră MALPRAXIS!” Dacă nu îl prescrie ginecologul, atunci îl prescrie endocrinologul- pentru că tot echilibrul hormonal e compromis când lipsește estrogenul. Sau îl prescrie cardiologul- pentru că există risc mare de boli CV, infarct, AVC și colesterol crescut la femeile la menopauză. Sau îl prescrie ortopedul, ca să prevină osteoporoza galopantă și fracturile grave ce pot apărea ca urmare a lipsei estrogenului.

Oricare ar fi specialitatea medicului care prescrie și urmărește tratamentul de substituție hormonală, atitudinea este una clară: toate femeile trebuie să facă asta, așa e normal și sănătos! Nu tu discuții despre riscuri și efecte secundare, nu tu “amenințări” cu cancerul sau alte boli îngrozitoare, medicul a fost ferm și categoric: tratamentul trebuie începul imediat!

Mă uitam zâmbind la prietena mea pe care, în ultimul an, am încercat să o sensibilizez cu privire la acest subiect. “Nu am nevoie, mi-a răspuns, mă simt foarte bine!” Și iat-o acum, după o vizită la New York, contrariată și nedumerită, cu o rețetă în mână. “Ce să fac?”, mă întreabă. “Să-l iei!”, răspund satisfăcută. Pentru că nu există o viață demnă și împlinită pentru femei, decât dacă sunt complete hormonal. Iar celor care spun că se simt bine și pot trăi și fără hormoni, am să le spun că aia nu e viață

Poate că de asta am avea nevoie și în România, de o atitudine fermă din partea corpului medical, care să fie cu adevărat în interesul și beneficiul femeilor. Doar că la noi e fermă și categorică CONTRA terapiei de substituție hormonală. Până la malpraxis e cale lungă. Și de suferit, suferim doar noi'', a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.