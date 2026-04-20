Motivul pentru care nu dai jos kilogramele, deși faci totul corect. „Aceste greșeli mici îți pot anula efortul"

1 minut de citit Publicat la 12:50 20 Apr 2026 Modificat la 12:50 20 Apr 2026

Pe lângă moștenirea genetică, dezechilibrele hormonale joacă un rol important. Foto: Getty Images

Mulți români se confruntă cu o situație frustrantă: mănâncă atent, reduc caloriile și fac sport, însă kilogramele în plus refuză să dispară. Medicul nutriționist Anca Hâncu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, faptul că, dincolo de stilul de viață, există numeroși factori ascunși care pot bloca procesul de slăbire.

„Sunt multe cauze. Pornim cu genetica și, la acest moment, avem teste genetice care ne pot arăta dacă avem predispoziție pentru obezitate sau tulburări metabolice”, a explicat medicul.

Pe lângă moștenirea genetică, dezechilibrele hormonale joacă un rol important. „Afecțiunile tiroidiene sau schimbările hormonale din perimenopauză și menopauză pot împiedica scăderea în greutate, inclusiv la bărbați”, a precizat specialistul.

Un alt factor major este stresul. „Hormonul stresului, cortizolul, poate afecta procesul de slăbire”, spune Anca Hâncu, atrăgând atenția că stilul de viață modern contribuie la dezechilibre metabolice.

Medicul subliniază că multe persoane nu realizează cât consumă de fapt: „Avem mici scăpări – un covrigel, o bombonică – pe care nu le conștientizăm, dar care adună calorii”.

De asemenea, există problema caloriilor „ascunse”: „În mâncarea de la restaurant sau catering nu controlăm cantitatea de ulei sau zahăr din sosuri, iar asta poate crește aportul caloric fără să ne dăm seama”.

Alți factori care pot bloca slăbirea:

consumul de alcool

lipsa somnului

dietele repetate în trecut

sedentarismul prelungit, chiar dacă mergem la sală

„Poți face 30 de minute de sport, dar dacă stai 8-10 ore pe scaun, este prea mult sedentarism”, avertizează medicul.

Un alt motiv frecvent este rezistența la insulină, care poate fi identificată prin analize specifice. Vestea bună este că poate fi corectată: „Activitatea fizică crește sensibilitatea la insulină. Nu trebuie doar sală – mersul pe jos, alergările ușoare sau mersul rapid sunt ideale”.

În același timp, exercițiile cu greutăți au rol diferit: „Mențin masa musculară. Sunt foarte bune, dar nu slăbesc direct”.

În ceea ce privește suplimentele, medicul atrage atenția asupra excesului: „Vitaminele se iau în România ca bomboanele. Excesul poate produce tulburări, de aceea e bine să fie luate la recomandarea medicului”.

De asemenea, suplimentele pentru masă musculară pot influența greutatea: „Pot crește procesele anabolice și pot împiedica scăderea în greutate”.

Fluctuațiile de greutate nu înseamnă întotdeauna îngrășare. „La femei, înainte de ciclu, un plus de până la 2 kilograme este fiziologic și dispare ulterior”, explică medicul.

Totodată, cântărirea corectă este esențială: dimineața, pe stomacul gol, în aceleași condiții. Dacă, în ciuda unui stil de viață echilibrat, kilogramele nu scad, cauza poate fi medicală. Specialiștii recomandă consult la endocrinolog sau diabetolog pentru investigații suplimentare.