(P) Ce efecte au produsele pe baza de ulei CBD asupra cancerului?

Din ce in ce mai multe persoane apeleaza la remedii naturiste pentru tratarea afectiunilor, iar unul dintre cele mai eficiente este uleiul CBD. Studiile din ultima perioada au aratat ca acest produs are efecte benefice pentru organismul uman, motiv pentru care poate fi integrat in tratamentele pentru diverse boli grave, cum ar fi cancerul.

Ce este uleiul CBD?

In planta de canepa (cannabis Sativa) pot fi intalniti multi compusi activi, denumiti si canabinoizi, printre cei mai cunoscuti fiind THC-ul care le da utilizatorilor efecte psihoactive si CBD-ul, o substanta cu proprietati benefice pentru organism. In ulei CBD, numit si ulei de canabis, nu exista THC, ceea ce inseamna ca nu da dependenta si poate fi comercializat legal.

Ce efecte are uleiul CBD asupra organismului?

Efectul principal al produselor pe baza de ulei CBD este de a regla sistemul endocanabinoid. Acestea restabilesc functiile naturale ale organismului si restaureaza homeostaza (starea de echilibru a organismului). Totodata, uleiul de canabis are si efecte anti-psihotice, reusind sa calmeze afectiunile de la nivelul neuronal.

Cum actioneaza uleiul CBD impotriva cancerului?

Pe piata au aparut o multime de produse pe baza de ulei CBD care pot fi folosite ca terapie complementara pentru diverse afectiuni. In ceea ce priveste cancerul, suplimentele pe baza de ulei CBD ajuta la gestionarea simptomelor care apar din cauza acestei boli sau din cauza efectelor tratamentului acesteia.

Studiile au aratat ca terapiile cu ulei CBD pot completa tratamentul cancerului si ii pot ajuta pe pacienti prin:

Ameliorarea durerii

Persoanele diagnosticate cu aceasta boala cumplita se confrunta cu dureri puternice atat inainte de tratament, cat si in timpul acestuia. Cancerul provoaca dureri din cauza inflamatiei, lezarii nervilor sau a presiunii asupra organelor interne. Uneori, durerea pe care o simt pacientii este rezistenta chiar si la opioide.

Din fericire, o solutie optima pentru persoanele diagnosticate cu cancer este sa foloseasca ulei CBD, deoarece canabidiolul reduce inflamatia si amelioreaza durerile mari.

Stimularea apetitului

Din cauza starilor de greata, pacientii care urmeaza un tratament impotriva cancerului isi pierd apetitul si nu mai pot mentine o greutate corporala normala. Suplimentele pe baza de ulei CBD le pot readuce acestora pofta de mancare, fapt care ii va ajuta sa se recupereze mai rapid.

Ameliorarea starilor de greata

Pacientii care fac chimioterapie se confrunta cu stari puternice de greata, iar produsele pe baza de ulei CBD ii pot ajuta in acest sens. Canabinoizii din acest produs pot reduce greturile si varsaturile.

Ce produse pe baza de ulei de canabis vei gasi pe site-urile de specialitate?

Iata care sunt cele mai cautate produse pe baza de ulei CBD:

Tincturi - Ulei de canabis, in stare lichida, care poate fi administrat sub limba prin picurare;

Concentrate - Similare cu tincturile, insa contin doze mai puternice de CBD;

Capsule - Sunt considerate un supliment alimentar;

Creme si lotiuni – Aceste produse pot fi aplicate direct pe locul dorit si au rezultate excelente in lupta cu afectiunile pielii.

De unde poti comanda ulei CBD de calitate?

Daca vrei sa te bucuri cu adevarat de efectele benefice ale uleiului de canabis, este esential sa alegi produse de calitate. Acestea vin insotite de certificate, precum eticheta de produs care provine din agricultura organica sau certificatul de laborator care confirma procentajul de CBD.