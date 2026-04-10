Postul negru din Vinerea Mare: greșelile pe care mulți români le fac fără să știe. Mare atenție şi la produsele toxice din piețe

Postul negru a devenit tot mai popular în ultima perioadă, fiind promovat ca o metodă de detoxifiere și echilibrare a organismului. În contextul Săptămânii Mari, când mulți credincioși aleg să nu consume alimente până în ziua de Paște, medicii atrag atenția că această practică trebuie abordată cu prudență.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul toxicolog Radu Ţincu a vorbit despre efectele postului prelungit. „Faptul că nu mai mâncăm nimic din perspectiva proteinelor duce la o detoxificare la nivelul tubului digestiv”, a declarat medicul. Totuși, el subliniază că postul negru, care presupune consum exclusiv de apă, nu este potrivit pentru toată lumea: „Nu toate persoanele pot să beneficieze de acest tip de post, pentru că își pot pune în pericol funcționarea organismului”.

Potrivit specialistului, organismul trece prin mai multe faze în lipsa alimentației: mai întâi consumă rezervele de glucide, apoi lipidele, iar în cazuri extreme ajunge să consume proteinele. „Dacă ajungem să consumăm proteine din depozit, deja nu mai este bine, pentru că organismul nu mai are resurse suficiente și începe să degradeze structuri esențiale”, avertizează Radu Țincu.

Deși este asociat uneori cu prelungirea vieții, postul negru nu este o soluție miraculoasă. Beneficiile vin mai degrabă din reducerea excesului alimentar. „Hiperalimentația este cea care scurtează viața, pentru că duce la inflamație în organism”, explică medicul. El adaugă că inflamația este corelată cu apariția bolilor cronice și scăderea speranței de viață.

Un moment critic este revenirea la alimentația obișnuită, mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Consumul brusc și excesiv de alimente poate duce la probleme grave. „Ouă, miel și cozonac, toate deodată, nu fac decât să suprasolicite tubul digestiv”, spune medicul, avertizând asupra riscului de afecțiuni precum pancreatita acută sau tulburările biliare.

Medicul Radu Țincu atrage atenția că alimentele cumpărate din piețe, în special verdețurile de primăvară, trebuie alese cu grijă din cauza pesticidelor, recomandând verificarea provenienței produselor și o spălare riguroasă înainte de consum. „Trebuie să ne uităm la țara de proveniență. Țările din afara Uniunii Europene sunt uneori predispuse să utilizeze mai multe pesticide”, a explicat medicul, adăugând că „ar trebui să le spălăm foarte bine, chiar și 20 de minute, pentru a reduce substanțele chimice de pe suprafața lor”.

Postul negru poate avea beneficii reale, însă nu este potrivit pentru toată lumea. Specialiștii recomandă consultarea medicului înainte de a adopta astfel de practici, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice.Moderația rămâne cheia, atât în perioada de post, cât și la revenirea la mesele tradiționale de Paște.

Principalele beneficii ale postului negru:

autofagie și regenerare celulară

sănătate metabolică și slăbire

reducerea inflamației

claritate mentală

efecte anti-îmbătrânire



Recomandări importante

se recomandă un aport ridicat de apă pe parcursul postului

postul negru prelungit (peste 24-72 ore) trebuie discutat cu un medic

revenirea la alimentație după post este crucială și trebuie făcută treptat