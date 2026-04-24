Soluții noi de tratament pentru pacienții cu scleroză multiplă. "Mult mai prietenos și mult mai confortabil pentru pacient"

3 minute de citit Publicat la 11:14 24 Apr 2026 Modificat la 11:14 24 Apr 2026

Scleroza multiplă este o afecțiune cronică neurologică sursa foto: Getty

Pacienții români diagnosticați cu scleroză multiplă ar putea beneficia de un acces mai simplu la tratamente, inclusiv prin farmaciile cu circuit deschis. Măsura ar reduce semnificativ povara administrativă pentru cei peste 7.500 de pacienți din România.

Scleroza multiplă este o afecțiune cronică neurologică, care nu reduce imediat speranța de viață, însă are un impact major asupra calității acesteia, prin acumularea progresivă de dizabilități. Specialiștii atrag atenția că numărul pacienților este în creștere, fiind înregistrate anual cazuri noi.

Prof. Dr. Dafin Mureșanu a subliniat că boala nu trebuie percepută ca o „catastrofă”, mai ales în contextul progreselor medicale din ultimii ani. „Există resurse terapeutice mult mai bune decât în trecut, iar șansele ca pacienții să ducă o viață normală sunt semnificativ mai mari”, a explicat acesta.

Acesta a mai spus că șansele pacienților de a avea o viață apropiată de normal sunt tot mai mari: „Speranța de a rămâne într-o zonă de performanță existențială și a duce o viață normală este mult mai mare decât chiar și în urmă cu 10 ani”.

Soluții noi de tratament pentru pacienții cu scleroză multiplă

Una dintre principalele schimbări propuse vizează simplificarea accesului la tratament, fără a mai fi necesare drumuri frecvente la spital pentru anumite terapii.

„Nu e vorba de a-i trata în farmacii, e vorba de a-și ridica mai ușor tratamentul, de a realiza un traseu al pacientului mult mai prietenos și mult mai confortabil”, a explicat prof. dr. Mureșanu.

Totuși, acesta a precizat că nu toate tratamentele pot fi aplicate în afara spitalului: „Nu toate intervențiile terapeutice pot beneficia de această nouă abordare unele trebuie să se desfășoare în continuare în context spitalicesc”.

Scleroza multiplă impactează prin complicațiile bolii

Boala nu afectează imediat speranța de viață, însă generează dizabilitate în timp, ceea ce pune presiune pe pacienți și pe sistemul medical.

„Această boală nu impactează imediat speranța de viață, dar avem o acumulare anuală a unui număr de pacienți noi, iar povara se răsfrânge sub formă de dizabilitate”, a explicat medicul.

Scleroza multiplă, o afecțiune care evoluează cu multe măști

Diagnosticul și monitorizarea bolii pot fi dificile din cauza variabilității simptomelor. „Scleroza multiplă este o afecțiune care evoluează cu multe măști, cu multe variabilități”, a spus prof. dr. Mureșanu.

În acest context, relația cu medicul este esențială: „Relația cu medicul este importantă, medicii de familie sunt deja avizați și pot ghida pacientul către neurolog”.

Forumul Național de Neurologie, astăzi la Palatul Patriarhiei Române

Evenimentul reunește specialiști din domeniu, organizații de pacienți și autorități, cu scopul de a identifica soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului.

„Credem că este un creuzet de bune realizări și un context minunat pentru a duce laolaltă comunitatea medicală împreună cu pacienții”, a declarat prof. dr. Dafin Mureșanu.

Peste 300 de participanți iau parte la Forumul Național de Neurologie, unde sunt prezentate cele mai recente progrese în domeniu și terapiile inovatoare disponibile pentru pacienți

România face pași importanți și în medicina de precizie: proiectul EXCELY

În paralel cu progresele din neurologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a anunțat lansarea proiectului EXCELY – primul Centru de Excelență în biopsie lichidă pentru medicina personalizată din România.

Finanțat prin programul european Horizon Europe, proiectul va duce la crearea unei infrastructuri moderne dedicate diagnosticului precoce al cancerului și bolilor cardiovasculare – două dintre principalele cauze de mortalitate evitabilă în România.

Biopsia lichidă este o metodă minim invazivă, bazată pe o simplă analiză de sânge, care permite detectarea timpurie a bolilor și monitorizarea în timp real a răspunsului la tratament. Astfel, terapiile pot fi adaptate rapid, în funcție de evoluția pacientului.

Centrul va integra cercetarea, diagnosticul clinic și bioinformatica și va funcționa în parteneriat cu instituții de prestigiu internațional, precum Johns Hopkins University sau Netherlands Cancer Institute.

Proiectul are o durată de șase ani și o finanțare totală de 30 de milioane de euro, urmând să contribuie semnificativ la reducerea mortalității și la îmbunătățirea calității vieții pacienților români.