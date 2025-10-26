Suplimentele care duc la longevitatea inimii. Ce este NAD-ul și la ce ajută

Monitorizarea funcţiilor vitale. foto: pexels.com/Anna Shvets

În cadrul rubricii Sfat de Sănătate, prof. dr. Victor Costache, medic chirurg cardiovascular, a explicat că sănătatea inimii se construiește încă din tinerețe, prin disciplină și consecvență, nu prin remedii miraculoase.

„Trebuie să ținem tensiunea sub control, să evităm viața sedentară, să nu fumăm. Alcoolul, contrar miturilor, nu are niciun efect benefic asupra sistemului cardiovascular. Tradiționalul vin roșu pare a fi un mit”, avertizează medicul.

El spune că activitatea fizică este esențială: „30 de minute de sport pe zi sau o oră de sport la două zile sunt absolut esențiale pentru evitarea apariției bolilor cardiovasculare. Nu există soluție miraculoasă — longevitatea și o inimă sănătoasă se întrețin doar printr-un efort constant, zilnic.”

Întrebat despre suplimente, profesorul explică faptul că există sprijin științific pentru unele dintre ele: „Este foarte bine să regenerăm energia de la nivelul mitocondriilor. Pentru acestea sunt suplimente de tip NMN sau NAD, care sunt esențiale și trebuiesc luate cu regularitate. E foarte important, de asemenea, să combatem sarcopenia — pierderea de masă musculară după 40 de ani.”

„Mitocondriile sunt practic fabricile de energie ale celulelor. Pe măsură ce îmbătrânim, ele își pierd eficiența, iar aici intervin suplimente precum NMN sau NAD — care ajută la regenerarea acestei energii. Există numeroase studii care arată că NAD-ul scade odată cu vârsta, iar suplimentarea zilnică poate reface parțial această capacitate de producție energetică”, explică medicul.

El mai precizează că aceste suplimente nu sunt energizante de tip rapid, ci „suplimente celulare”, care acționează în profunzime: „Nu simți un efect imediat, nu este ca o cafea. Rolul lor este să ajute celula să funcționeze mai tânăr, mai eficient. De aceea se administrează zilnic, pe termen lung, nu ocazional.”

Creatina este unul dintre suplimentele validate: „Este unul dintre suplimentele cele mai bine studiate pe partea de anti-aging. Are un efect benefic, în doze adaptate fiecărui individ.”„Există studii care arată că, în doze foarte mici, diferite de cele utilizate medical, rapamicina prelungește durata vieții.”

„Pentru prevenție nu există vârstă. Screeningul — ecografie, EKG — ar trebui făcut la orice vârstă. După 30 de ani, când începem să nu mai fim protejați, trebuie să ne concentrăm atenția spre ceea ce vrem să devenim în următorii 30-40 de ani. Obiceiurile unei vieți sănătoase se pun din copilărie și adolescență.”