Vârsta biologică poate fi influențată. Ce recomandă specialiștii pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă

1 minut de citit Publicat la 18:02 22 Iun 2026 Modificat la 18:02 22 Iun 2026

Cheia nu este lupta împotriva trecerii timpului, ci înțelegerea diferenței dintre vârsta cronologică și cea biologică.Foto: pexels.com/ Olly

Îmbătrânirea este un proces inevitabil, însă modul în care ajungem la vârste înaintate poate fi influențat semnificativ prin prevenție și un stil de viață sănătos. Potrivit specialiștilor, cheia nu este lupta împotriva trecerii timpului, ci înțelegerea diferenței dintre vârsta cronologică și cea biologică.

„Nu trebuie să luptăm împotriva timpului. Vârsta cronologică înaintează constant și nu poate fi oprită. În schimb, asupra vârstei biologice putem interveni și îi putem încetini ritmul”, a spus David Della Morte Canosci, profesor de neurologie şi cercetător specializat în longevitate.

Acesta subliniază că acceptarea trecerii anilor poate contribui la o calitate mai bună a vieții, în timp ce eforturile trebuie concentrate asupra menținerii sănătății și a funcționării organismului pentru cât mai mult timp.

Prevenția, esențială încă din jurul vârstei de 40 de ani

Specialiștii atrag atenția că prevenția trebuie începută înainte de apariția problemelor de sănătate. Perioada cuprinsă între 40 și 60 de ani este considerată decisivă pentru modul în care oamenii vor trăi ultimele decenii ale vieții.

„Între 40 și 50 de ani este momentul în care încă mai avem timp să schimbăm lucrurile. Dacă adoptăm atunci un stil de viață sănătos, putem influența pozitiv atât durata, cât și calitatea vieții”, a mai spus specialistul.

Progresele tehnologice permit astăzi o înțelegere mai profundă a ADN-ului și a predispozițiilor genetice către anumite afecțiuni cronice. În același timp, studiul epigeneticii arată modul în care mediul și obiceiurile zilnice influențează expresia genelor.

Pe baza acestor informații, oamenii își pot adapta alimentația, nivelul de activitate fizică și alte comportamente pentru a reduce riscul unor boli și pentru a susține longevitatea.

Îmbătrânirea de succes, obiectivul viitorului

În contextul în care speranța de viață crește, iar populația îmbătrânește, experții consideră că societatea trebuie să se concentreze pe promovarea unei îmbătrâniri sănătoase.

„Există două tipuri de îmbătrânire: una nereușită și una reușită. Dacă prevenția este făcută corect, putem reduce riscul unor boli cronice precum Alzheimer, Parkinson, cancerul sau afecțiunile cardiovasculare”, a mai spus David Della Morte Canosci.

Deși timpul schimbă inevitabil fiecare persoană, acumularea experienței și adoptarea unor măsuri preventive pot transforma această schimbare într-una pozitivă. Mesajul specialiștilor este clar: nu putem opri trecerea anilor, dar putem influența felul în care îmbătrânim și ne putem bucura de mai mulți ani trăiți în sănătate.