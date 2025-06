Warren Buffett a făcut o donație record de 6 miliarde de dolari din acțiunile Berkshire. Principalul beneficiar este Fundația Gates

Miliardarii Warren Buffett și Bill Gates. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Spencer Platt/ Getty Images

Warren Buffett a donat vineri încă 6 miliarde de dolari, din acțiunile Berkshire Hathaway, Fundației Gates și altor patru organizații caritabile de familie, cea mai mare donație anuală de când a început să-și doneze averea în urmă cu aproape două decenii, potrivit CNN.

Donația de aproximativ 12,36 milioane de acțiuni Berkshire clasa B a ridicat donațiile totale ale lui Buffett către organizațiile caritabile la peste 60 de miliarde de dolari.

El a donat 9,43 milioane de acțiuni Fundației Gates. 943.384 de acțiuni Fundației Susan Thompson Buffett. Și 660.366 de acțiuni fiecăreia dintre cele trei organizații caritabile conduse de copiii săi Howard, Susie și Peter: Fundația Howard G. Buffett, Fundația Sherwood și Fundația NoVo.

Warren Buffett deține încă 13,8% din acțiunile Berkshire, pe baza acțiunilor în circulație raportate.

Valoarea sa netă de 152 de miliarde de dolari înainte de donațiile de vineri îl plasa pe locul cinci în topul celor mai bogate persoane din lume, conform revistei Forbes.

Buffett ar ocupa locul al șaselea după aceste donații, care au depășit suma de 5,3 miliarde de dolari pe care a donat-o în iunie anul trecut. El a mai donat 1,14 miliarde de dolari pentru organizațiile caritabile ale familiei în noiembrie anul trecut.

Într-o declarație, Buffett a susținut că nu intenționează să vândă nicio acțiune Berkshire.

Warren Buffett a început să-și doneze averea în 2006

În vârstă de 94 de ani, Buffett a început să-și doneze averea în 2006.

Anul trecut și-a modificat testamentul, desemnând ca 99,5% din averea rămasă după moartea sa să revină unui trust caritabil supravegheat de copiii săi.

Aceștia vor avea la dispoziție aproximativ un deceniu pentru a distribui banii și trebuie să decidă în unanimitate unde vor merge. Susie Buffett are 71 de ani, Howard Buffett are 70 de ani, iar Peter Buffett are 67 de ani.

Warren Buffett conduce Berkshire, cu sediul în Omaha, Nebraska, din 1965.

Conglomeratul, în valoare de 1,05 trilioane de dolari, deține aproape 200 de întreprinderi, inclusiv asigurările auto Geico și calea ferată BNSF, și zeci de acțiuni, inclusiv Apple și American Express.

Buffett declara acum un an că donațiile către Fundația Gates vor înceta la moartea sa

Susie Buffett conduce Fundația Susan Thompson Buffett, care finanțează sănătatea reproducerii și poartă numele mamei sale, care a fost prima soție a lui Warren Buffett.

Fundația Sherwood sprijină organizațiile nonprofit din Nebraska și educația preșcolară. Fundația Howard G. Buffett se concentrează pe foametea globală, combaterea traficului de persoane și atenuarea conflictelor. Fundația NoVo are inițiative axate pe fetele și femeile marginalizate și pe comunitățile indigene.

Buffett a declarat în iunie anul trecut că donațiile către Fundația Gates vor înceta la moartea sa.