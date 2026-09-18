Zilele Bucureştiului, sărbătorite de Biblioteca Metropolitană până pe 22 septembrie: filme, proiecţii, muzică şi poezie

Zilele Bucureştiului, sărbătorite de Biblioteca Metropolitană până pe 22 septembrie: filme, proiecţii, muzică şi poezie. FOTO: Facebook Biblioteca Metropolitană București

Evenimente culturale dedicate Zilelor Bucureştiului vor fi organizate, de vineri până pe 22 septembrie, de Biblioteca Metropolitană Bucureşti atât la sediul central "Mihail Sadoveanu", cât şi în filialele BMB şi în mai multe puncte emblematice ale Capitalei.



Potrivit unui comunicat BMB sub titlul "Ziua Bucureştiului. Un oraş numit dorinţă", programul propus de BMB invită publicul să redescopere oraşul prin muzică, poezie, fotografie, film, istorie şi poveşti despre Bucureştiul de ieri şi de astăzi.



Ziua Bucureştiului marchează prima atestare documentară a oraşului, la 20 septembrie 1459, în timpul domniei lui Vlad Ţepeş. Pornind de la acest reper istoric, Biblioteca Metropolitană Bucureşti propune o serie de experienţe culturale care aduc împreună memoria, patrimoniul şi viaţa contemporană a Capitalei.



Programul dedicat Zilelor Bucureştiului debutează vineri, la ora 10:00, la Filiala "Dimitrie Cantemir", cu deschiderea oficială a seriei de evenimente dedicate Zilelor Bucureştiului, moment susţinut de Ramona Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.



Evenimentul va continua cu proiecţia unui material video dedicat Bucureştiului de altădată şi cu prezentarea unei expoziţii de pictură realizate cu sprijinul Asociaţiei Danubius, expoziţie care va rămâne deschisă publicului timp de două săptămâni



De la ora 11:00, participanţii vor porni într-un traseu ghidat către Arcul de Triumf, descoperind pe parcurs poveşti, locuri şi repere reprezentative pentru istoria Capitalei.



La Arcul de Triumf, copiii participanţi vor viziona filmul "Arcul de Triumf, un secol de istorie", realizat în anul 2022, cu prilejul împlinirii unui veac de la inaugurarea actualului Arc de Triumf, în contextul evenimentelor consacrate încoronării Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria ca suverani ai României Mari.



La sediul central "Mihail Sadoveanu", programul zilei de sâmbătă va debuta, la ora 11:00, cu vernisajul expoziţiei "Lumina dintre ziduri", semnată de artiştii Mihaela Rotaru şi Gheorghiţă Bătăiosu.



În paralel, pe gardul exterior al Sediului Central "Mihail Sadoveanu", va putea fi admirată, în perioada 17 septembrie - 30 noiembrie, o expoziţie outdoor dedicată clădirilor şi locurilor emblematice ale Bucureştiului, multe dintre acestea surprinse în imagini vechi.



Programul este completat de filmul "Tradiţii în Bucureştii Vechi", realizat de Anca Badea, bibliotecar BMB, un material dedicat vieţii, obiceiurilor şi atmosferei Capitalei de altădată. Filmul va putea fi urmărit în cadrul programului dedicat Zilelor Bucureştiului şi va completa, prin imagini şi informaţii documentare, incursiunea propusă de BMB în istoria şi patrimoniul cultural al oraşului



Tot sâmbătă, începând cu ora 14:00, la Sediul Central "Mihail Sadoveanu", publicul este invitat la spectacolul de muzică şi poezie "Un oraş numit dorinţă". Momentele muzicale vor fi susţinute de Daniela Ciociea, acompaniată la pian de Cosmin Pătrana, de Maria Ene, acompaniată la pian de Alexandru Dumitru, iar dimensiunea poetică a evenimentului va fi conturată prin recitalul susţinut de poeta Mariana Julea.



Titlul "Un oraş numit dorinţă" vorbeşte despre legătura pe care fiecare dintre noi o construieşte cu Bucureştiul: prin locurile în care trăim, prin oamenii pe care îi întâlnim, prin amintiri, aspiraţii şi poveştile personale care se adaugă, zi după zi, poveştii mari a oraşului.

Filialele Bibliotecii Metropolitane Bucureşti vor găzdui activităţi care aduc în prim-plan istoria, literatura, memoria locală şi poveştile oraşului.



Evenimentele de vineri, 18 septembrie



Filiala "Cezar Petrescu", ora 10:00: Expoziţia tematică "Zilele Bucureştiului - 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştiului", care reuneşte imagini, cărţi, poveşti şi descrieri despre oraş, de la străzi, locuri şi oameni, până la monumente şi biserici;



Filiala "Liviu Rebreanu", 18 şi 19 septembrie, între orele 10:00 şi 13:00: Proiecţii de film documentar, în parteneriat cu One World Romania, dedicate elevilor de gimnaziu şi liceu. Proiecţia filmului "În viitor" va fi urmată de discuţii educaţionale şi activităţi de explorare socio-emoţională;



Filiala "Lucian Blaga", ora 10:00: Atelier de lectură cu tema "Bucureştiul interbelic oglindit în literatură", la care vor participa elevi de la Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu". Cu acest prilej, va fi organizată şi expoziţia de carte "567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştiului";



Filiala "Nicolae Bălcescu", ora 11:00: Atelier de desen pentru copii, intitulat "Bucureştiul în desene şi culori", dedicat explorării creativităţii celor mici prin reprezentarea oraşului în desene.



Evenimentele de sâmbătă, 21 septembrie



Filiala "Marin Preda", ora 12:00: Întâlnirea cu tema "Memoria Bucureştiului", o incursiune în istoria, poveştile şi identitatea Capitalei, prin locuri, oameni, literatură şi arhitectură. Invitaţi speciali: Andrei Neagu, fotograf; Maria Besciu, jurist, doctor în istoria medicinei; Costel Nedelcu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; Aurel Ionescu, scriitor;



Filiala "Ion Creangă", ora 18:00: "Hai pe Planeta Bucureşti de ziua oraşului tău!", conferinţă dedicată istoriei şi farmecului Bucureştiului, pe baza volumelor din colecţia Planeta Bucureşti;



În perioada 16-30 septembrie poate fi vizitată şi expoziţia "Primari de seamă ai Bucureştiului", cu planuri, schiţe şi imagini despre Bucureştiul din timpul mandatelor lui Pake Protopopescu, Vintilă Brătianu şi Alexandru Donescu, precum şi despre clădirea Primăriei Municipiului Bucureşti şi stilul său neoromânesc.



Evenimentele de duminică, 22 septembrie



Filiala "Emil Gârleanu", ora 17:00: Atelier de pictură pentru copii cu vârste între 5 şi 10 ani, susţinut de o voluntară, studentă la Universitatea de Arte Plastice Bucureşti. Cei mici vor picta repere emblematice ale Bucureştiului, precum Gara de Nord şi Arcul de Triumf;



De la imaginile Bucureştiului de altădată şi tradiţiile sale până la muzică, poezie şi descoperirea directă a oraşului, Zilele Bucureştiului la BMB devin o invitaţie de a privi Capitala cu alţi ochi şi de a redescoperi poveştile care o definesc;



Participarea la evenimente este gratuită iar programul complet poate fi consultat pe site-ul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti şi pe paginile oficiale de social media ale instituţiei.