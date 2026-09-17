Un fragment din „Odiseea”, vechi de 1.700 de ani, a fost descoperit printre pagini cu texte egiptene antice, într-o bibliotecă olandeză

Bucata de pergamentul cu fragmentul din Odiseea, vechi de 1.700 de ani. Sursa foto: Universitatea din Utrecht

Un cercetător răsfoia o colecție de texte egiptene antice într-o bibliotecă din Olanda când a dat peste o bucată ruptă de pergament care conținea o poveste esențială: un fragment din „Odiseea” lui Homer. Fragmentul pare să provină dintr-o ediție de buzunar a epopeii, realizată în Egipt în jurul anului 300 d.Hr.

Cercetătorul, Mark de Kreij, specialist în literatura greacă și profesor la Universitatea Radboud din Țările de Jos, a găsit pergamentul în timp ce studia manuscrise creștine timpurii pe care biblioteca Universității din Utrecht le-a achiziționat la mijlocul secolului al XX-lea, potrivit unui comunicat al Universității din Utrecht din 14 septembrie.

Printre o colecție de texte egiptene și grecești, de Kreij a descoperit o mică bucată de pergament cu cuvinte pe care le-a recunoscut din epopeea lui Homer.

„Aceasta se întâmplă să fie o scenă foarte interesantă”

„Sunt atât de multe părți plictisitoare în Odiseea”, i-a declarat de Kreij publicației RTV Utrecht. „Aceasta se întâmplă să fie o scenă foarte interesantă.”

Fragmentul descoperit din „Odiseea”, care măsoară doar aproximativ 6,6 pe 7,7 centimetri, include versuri din Cartea a XII-a a epopeii. Mai exact, versurile descriu ce s-a întâmplat atunci când zeul soarelui, Helios, a descoperit că oamenii lui Odiseu îi omorâseră și îi mâncaseră vitele „nemuritoare”.

Odiseu fusese avertizat de zeița Circe să evite Trinacia, insula lui Helios. Însă el și oamenii săi ajung pe insulă după ce supraviețuiesc întâlnirii cu Scila și Caribda - un monstru cu șase capete și un vârtej marin monstruos.

Când Eurylochus, mâna dreaptă a lui Odiseu, îl roagă să-i lase să acosteze pentru a găsi hrană, Odiseu acceptă, cu condiția ca aceștia să nu rănească nicio vită. Dar, după o lună de furtuni, când proviziile de hrană încep să se epuizeze, Eurylochus și oamenii ucid și mănâncă vitele sacre ale lui Helios.

Helios le cere zeilor să se răzbune pe echipaj, iar Zeus distruge corabia, ucigându-i pe toți, cu excepția lui Odiseu.

Iliada și Odiseea au fost scrise cu peste 2.700 de ani în urmă

Descoperirea marchează a doua oară în acest an când un fragment dintr-o epopee homerică este găsit în mod neașteptat. În această primăvară, arheologii din Egipt au descoperit fragmente de papirus din „Iliada”, care relatează legendarul Război troian, în interiorul unei mumii din perioada romană.

Atât „Iliada”, cât și „Odiseea” au fost compuse la sfârșitul secolului al VIII-lea sau începutul secolului al VII-lea î.Hr. și prezintă, respectiv, Războiul troian de 10 ani și călătoria de 10 ani a eroului grec Odiseu de la Troia înapoi spre Itaca.

Fragmentul nou descoperit a făcut probabil parte dintr-un codex din pergament datând din secolul al III-lea sau al IV-lea d.Hr., provenit din oaza Fayum (scrisă și Faiyum sau Fayoum), în Egipt.

Potrivit comunicatului, doar aproximativ 30 de fragmente similare au fost descoperite vreodată. Într-un interviu acordat publicației Dutch News, de Kreij a spus că fragmentul ar fi putut supraviețui deoarece provenea din partea centrală a ediției de buzunar a „Odiseei” și era protejat de celelalte pagini.

Nu se știe cum a ajuns fragmentul în colecția mai mare de texte egiptene vechi.

Deși de Kreij a descoperit pentru prima dată fragmentul în 2024, studiul său complet asupra colecției de texte greco-romane din Egipt aflate în biblioteca universității urmează să fie publicat în curând sub forma unei cărți intitulate „Hieratic, Demotic, Greek, and Coptic Texts in the Utrecht University Collection”.