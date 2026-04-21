Descoperire șocantă făcută în interiorul unei mumii egiptene antice

2 minute de citit Publicat la 11:06 21 Apr 2026 Modificat la 11:06 21 Apr 2026

Unul dintre mormintele descoperite la Oxyrhynchus FOTO: Universitatea din Barcelona

Arheologii au descoperit o copie pe papirus a „Iliadei” lui Homer în interiorul abdomenului unei mumii egiptene antice, fiind pentru prima dată când un text literar grec a fost găsit integrat în procesul de conservare.

Descoperirea are implicații importante pentru cunoștințele noastre despre practicile funerare și viața religioasă din Egiptul antic.

Fragmentul de papirus a fost găsit în abdomenul unei mumii îngropate într-un mormânt din epoca romană, acum aproximativ 1.600 de ani, în Oxyrhynchus.

Oxyrhynchus, cunoscut în epoca faraonică drept Per-Medjed, a fost unul dintre cele mai importante orașe ale Egiptului greco-roman. Ruinele sale se află în orașul actual Al Bahnasa, la aproximativ 190 km sud de Cairo, lângă ramura Nilului cunoscută sub numele de Bahr Yussef.

Cercetători de la Institutul de Studii ale Orientului Apropiat Antic din cadrul Universității din Barcelona au descoperit mumia în timpul unei campanii recente de săpături desfășurate între noiembrie și decembrie 2025, relatează The Independent.

Aceștia au observat că mumia prezenta un element neobișnuit: un papirus plasat pe abdomen ca parte a ritualului de îmbălsămare.

Mumiile egiptene din această perioadă au mai fost descoperite purtând papirusuri scrise în limba greacă, însă toate conțineau texte cu caracter magic sau ritualic.

Descoperirea papirusului cu „Iliada” marchează pentru prima dată când un text literar grec a fost identificat în contextul îmbălsămării, notează cercetătorii.

Papirus care conține Iliada lui Homer în interiorul unei mumii din epoca romană FOTO: Universitatea din Barcelona

Poemul epic, împărțit în 24 de cânturi, îi este atribuit lui Homer și datează din secolul al VIII-lea î.Hr.

Acesta se concentrează în principal asupra Războiului Troian și asupra faptelor eroice și destinului tragic al lui Ahile, cel mai puternic războinic al armatei grecești.

Poemul se desfășoară pe parcursul câtorva săptămâni din ultimul an al războiului, ilustrând mânia lui Ahile după ce este jignit de comandantul grec Agamemnon și abordând teme precum mândria, destinul, onoarea și mortalitatea.

Opera îmbină elemente ale culturii și mitologiei Greciei antice, oferind perspective valoroase asupra valorilor grecilor antici și rămânând relevantă chiar și în timpurile moderne, inspirând numeroase adaptări.

Textul identificat din „Iliada” în cadrul recentei descoperiri aparține catalogului corăbiilor din Cântul II al poemului epic, spun cercetătorii.

Acesta conține un pasaj celebru care enumeră forțele grecești adunate înaintea Troiei.

Cercetătorii au declarat că nu sunt siguri de ce acest text grec anume a fost ales pentru procesul de mumificare.

Mumificarea din epoca romană la Oxyrhynchus combina tradițiile egiptene, grecești și romane.

Preoții egipteni din acea perioadă se concentrau pe conservarea corpurilor timp de peste 40 de zile, folosind natron pentru a le deshidrata și înfășurându-le în pânză de in.

În loc să folosească vasele canopice tradiționale pentru păstrarea organelor, aceștia preferau să umple corpul cu materiale conservate împreună cu papirusuri conținând literatură greacă, sigilate cu lut în interiorul cavității toracice sau pelviene.

Sicriele și învelișurile prezentau frecvent o combinație de motive egiptene și romane.

„Nu este pentru prima dată când am găsit papirusuri grecești, legate, sigilate și integrate în procesul de mumificare, dar până acum conținutul lor era în principal magic”, a declarat Ignasi-Xavier Adiego, profesor în cadrul Departamentului de Limbi Clasice, Romanice și Semitice.

„De asemenea, merită menționat că, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, un număr uriaș de papirusuri au fost descoperite la Oxyrhynchus, inclusiv texte literare grecești de mare importanță, însă adevărata noutate constă în găsirea unui papirus literar într-un context funerar”.

Până în prezent, săpăturile de la Oxyrhynchus au scos la iveală trei camere din calcar care conțin mumii din epoca romană și sarcofage din lemn decorate.

Campaniile anterioare din orașul antic au dus la descoperirea a 52 de mumii din epoca ptolemaică, dintre care peste zece aveau „limbi de aur”, simbol al pregătirii pentru viața de apoi.