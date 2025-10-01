Alertă de ploi și vânt puternic: Ministerul Mediului le cere primarilor să fie pregătiți pentru intervenții în caz de vreme severă

Vor fi ploi abundente, ce pot ajunge la 70 - 90 de litri pe metru pătrat / FOTO: Getty Images

Primarii trebuie să asigure permanența în cadrul comitetelor locale pentru situații de urgență și să fie pregătiți pentru intervenții în contextul alertelor de ploi și vânt puternic emise pentru următoarele zile de meteorologi, a solicitat miercuri secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Pop, în cadrul Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), potrivit Agerpres.

„Fenomenele prognozate de meteorologi și hidrologi impun vigilență maximă și reacție rapidă. Fac un apel direct către primari să acorde o atenție deosebită în aceste zile, să asigure permanența în cadrul comitetelor locale pentru situații de urgență și să fie pregătiți pentru intervenții.

Totodată, solicit deținătorilor amenajărilor hidrotehnice din bazinele vizate de avertizări să acorde atenție maximă exploatării lucrărilor administrate conform regulamentelor de exploatare pentru perioadele de ape mari, pentru a gestiona în siguranță posibilele viituri și a proteja populația din zonele adiacente.

Aceleași solicitări le adresez și deținătorilor numeroaselor mici acumulări, care trebuie să respecte cu strictețe regulamentele de exploatare și să monitorizeze în permanență lucrările pe care le administrează, sub coordonarea unităților teritoriale ale Administrației Naționale 'Apele Române'. Respectarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea comunităților, a bunurilor materiale și a mediului”, a recomandat secretarul de stat, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Având în vedere că în zonele cu avertizări hidro-meteorologice se află și unele depozite de deșeuri industriale sau menajere, autoritățile au cerut deținătorilor acestora să asigure toate condițiile pentru preluarea și evacuarea în siguranță a apelor în exces provenind din precipitații, scurgeri pe cursurile de apă sau de pe versanți, pentru menținerea stării de siguranță a depozitelor.

Ministra mediului, Diana Buzoianu, a convocat miercuri Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, a fost organizată ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben și portocaliu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Începând de joi, 2 octombrie, și până sâmbătă, 4 octombrie, România va fi afectată de fenomene meteo severe. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime între 7 și 17 grade și minime care pot coborî până la zero grade în anumite zone și chiar în depresiuni.

Vor fi ploi abundente, ce pot ajunge la 70 - 90 de litri pe metru pătrat în special în sudul țării, iar în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vîlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, se vor înregistra ninsori viscolite cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, de până la 30 - 40 de centimetri la altitudini de peste 1500 m. În 8 județe din sud-estul țării, inclusiv București, vântul va sufla puternic, cu rafale de până la 70-85 km/h. Pentru Capitală și județul Ilfov, ANM a emis prognoze speciale: joi, între orele 10:00 și 20:00, este cod galben de vânt, iar de joi seara până vineri dimineața, va fi cod portocaliu cu intensificări puternice ale vântului.

Specialiștii hidrologi avertizează că în perioada 2 octombrie, ora 16:00 - 4 octombrie, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate. Codul galben vizează râuri din bazinele hidrografice: Mureș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenții mici ai Dunării din zona de sud-vest, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, precum și râurile din Dobrogea. De asemenea, în intervalul 3 octombrie, ora 06:00 - 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia și sudul țării se vor afla sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, cu risc de viituri majore și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

'Convocarea CMSU are rolul de a asigura coordonarea măsurilor preventive și mobilizarea instituțiilor responsabile pentru protejarea populației și a bunurilor. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor face apel la autoritățile locale să urmărească permanent evoluția prognozelor și la cetățeni să manifeste prudență, să evite deplasările inutile și să respecte recomandările transmise oficial', se precizează în comunicat.