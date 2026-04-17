Buzoianu spune că arbori seculari din jurul Iaşiului au fost salvaţi de la tăiere: Vor fi lăsați pentru biodiversitate

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, vineri, că s-a reuşit salvarea arborilor seculari din pădurile din jurul Iaşiului, care fuseseră marcaţi pentru tăiere. "Am ajuns pe teren și am discutat cu specialiștii și am cerut să fie aplicate criterii obiective pentru ca arborii seculari, cu o valoare importantă pentru biodiversitate, să poată fi salvați", a afirmat Buzoianu.

"Pare că nu sunt zile de discutat nimic altceva decât ce partide sunt la guvernare sau nu, dar facem o pauză de 2 minute să vă zic și ceva frumos. Munca de zi cu zi la Minister e uneori cu reforme și decizii cu impact la nivel național. Alte ori este despre decizii care se simt la nivel local, decizii de salvat câțiva arbori seculari. Ambele perspective sunt importante.

Acum câteva săptămâni am mers la Iași, pe teren, cu direcția silvică Iași și cu Asociația Codrii Iașilor pentru a vedea arbori seculari care fuseseră marcați și urmau să fie tăiați din pădurile din jurul orașului.

Am ajuns pe teren și am discutat cu specialiștii și am cerut să fie aplicate criterii obiective pentru ca arborii seculari, cu o valoare importantă pentru biodiversitate, să poată fi salvați.

De câteva zile e oficial: arborii seculari identificați pe teren atunci au fost salvați. Vor fi abori lăsați pentru biodiversitate .

Mulțumesc asociației Codrii Iașilor pentru atenționarea lansată și directorului direcției silvice Iași pentru mobilizarea experților într-un timp scurt și decizia de a salva aceste comori naturale.

Știu, e un pas foarte mic. Dar mie povești de acest fel îmi dau speranță că se pot schimba lucrurile în bine, cu muncă în fiecare zi", a transmis Diana Buzoianu.