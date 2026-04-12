Cum un bombardament rusesc în Ucraina a contaminat apa potabilă a Moldovei. Cea mai gravă criză a țării de la Cernobîl încoace

sursa foto: Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Războiul din Ucraina, aflat la graniță, a devenit de mult o amenințare constantă pentru Republica Moldova. Dar contaminarea apei potabile adaugă o nouă dimensiune, periculoasă, acestei vulnerabilități. În urmă cu câteva săptămâni, o scurgere masivă de petrol în râul Nistru – provocată de bombardamentul rusesc asupra unui complex hidroenergetic din Ucraina – a pus în pericol principala sursă de apă potabilă a Moldovei, provocând cea mai gravă criză ecologică a țării de la Cernobîl încoace, scrie The Guardian.

În a doua săptămână a lunii martie, vlogger-ul naturalist Ilie Cojocari a ieșit să filmeze sosirea primăverii pe Nistru, la doar 70 de metri de casa sa din satul Naslavcea – o localitate aflată la granița cu Ucraina, în cel mai nordic punct al Moldovei. Dar, cum s-a apropiat de apă, a simțit mirosul greu de petrol ridicându-se de pe suprafața râului și a observat pete întunecate plutind la suprafață. Ceva nu era în regulă.

Cu două zile înainte, Rusia lovise complexul hidroenergetic Novodnistrovsk din Ucraina, aflat la aproximativ 24 de kilometri mai sus de satul său. „Nimeni nu a dormit în raionul Ocnița în acea noapte”, mi-a povestit Cojocari. Întreaga zonă fusese ținută trează, ore în șir, de zgomotul bombardamentelor.

O scurgere descoperită de un localnic, nu de autorități

În momentul în care Cojocari a început să filmeze de-a lungul malurilor, nu exista nicio informație oficială – nici din partea guvernului ucrainean, nici din partea celui moldovean – despre scurgerea de petrol în Nistru. Dar, la puțin timp după ce a publicat filmările, a primit apeluri de la Ministerul Mediului de la Chișinău, care l-a rugat să confirme că imaginile sunt reale.

A doua zi, ministerul a anunțat public că apa din Naslavcea este testată și că autoritățile moldovene au cerut lămuriri părții ucrainene cu privire la originea scurgerii. Pe 16 martie – la nouă zile după atacul rusesc asupra complexului hidroenergetic –, Republica Moldova a declarat alertă ecologică. Președinta Maia Sandu a plasat direct răspunderea asupra Moscovei.

A fost înființat un centru de criză pentru monitorizarea scurgerii și pentru eliminarea poluantului. Au fost instalate capcane pentru petrol și baraje din materiale textile absorbante, iar autoritățile au asigurat surse alternative de apă pentru populație. Însă, pentru mulți localnici, situația a însemnat mai mult decât o simplă contaminare a apei.

Un stat cu 3 milioane de oameni, cu războiul la ușă

Republica Moldova trăiește cu războiul la graniță de patru ani. În această perioadă, prin țară au trecut peste două milioane de refugiați – într-un stat cu o populație de doar trei milioane de oameni. În jur de 140.000 de ucraineni s-au stabilit pe teritoriul Moldovei.

Dronele rusești au violat spațiul aerian al țării, iar atacurile lui Vladimir Putin asupra infrastructurii energetice ucrainene au provocat pene de curent. Inflația a atins vârful de 35% în 2022 și se află, în prezent, în jurul valorii de 5%.

Pe 31 ianuarie, Moldova a declarat stare de urgență energetică, după ce Rusia a atacat linia electrică Isaccea–Vulcănești din Ucraina, reducând astfel capacitatea Chișinăului de a produce energie.

80% din apa potabilă a țării trece prin Nistru

Izvorât din Carpați, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia, și vărsându-se în Marea Neagră, Nistrul asigură 80% din apa potabilă a Republicii Moldova. Scurgerea a tone de petrol în acest râu este, prin urmare, o criză de dimensiune națională. Pelicule de ulei au fost detectate până la Dubăsari – la peste 200 de kilometri de Naslavcea, locul în care Cojocari a identificat primele pete de apă poluată.

Din fericire, aliații europeni ai Moldovei au putut interveni. Republica Moldova este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul a activat un mecanism de asistență de urgență. România și Polonia au trimis ajutor pentru a împiedica petrolul să ajungă în avalul Nistrului, spre Chișinău – capitala în care locuiește o treime din populația țării și care este aproape integral dependentă de Nistru pentru apa potabilă. Alte state au urmat imediat.

Deși catastrofa pare, pentru moment, evitată, întreaga situație a arătat cât de vulnerabilă este aprovizionarea cu apă în fața atacurilor Rusiei și a haosului provocat de războiul împotriva Ucrainei.

Un război al informației dublează dezastrul ecologic

În plin efort de gestionare a crizei, în Moldova s-a declanșat și un război al informației între taberele pro-europeană și pro-rusă – generând interpretări conflictuale ale dezastrului.

În urma scurgerii din Nistru, ministrul moldovean al mediului, Gheorghe Hajder, a publicat mai multe videoclipuri în care se adresa direct populației, în stilul folosit de Volodimir Zelenski. Gestul a amplificat, pentru mulți, teama că războiul se extinde dincolo de frontierele Ucrainei. Iar criza apei a devenit confirmarea cea mai recentă – și cea mai devastatoare – a acestei temeri.

Bălți, cel mai afectat oraș

Bălți, al doilea cel mai mare oraș al țării, cu aproximativ 120.000 de locuitori, a fost cel mai afectat de criza apei. Armata și poliția au fost mobilizate pentru a aproviziona populația cu cisterne. Oameni precum Irina, mamă de 39 de ani a trei copii, s-au descurcat astfel.

Irina mi-a povestit că mergea, împreună cu soțul ei, să stea la coadă la o fântână din apropiere, de două ori pe zi: dimineața, înainte ca cei mici să se trezească, și seara, după program. Așa reușea familia să aibă apă pentru gătit, spălat și băut.

„Dacă aveam 20 de oameni înaintea mea, alți 50 stăteau la coadă în spatele meu”, își amintește Irina.

În perioada crizei, școlile au trecut în sistem online, ceea ce a obligat-o pe Irina să își ia zile de concediu pentru a sta acasă cu copiii ei, de 7 și 13 ani. Însă, chiar și acasă, accesul la apă curată a fost o provocare. În magazinul în care Irina lucrează ca vânzătoare, rafturile pe care se vindeau, în mod obișnuit, bidoane mari de apă au fost golite în câteva ore.

„Un atac împotriva securității Moldovei”

Contactată de publicația britanică, Larisa Novac, deputată în Parlamentul de la Chișinău din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – partidul pro-european aflat la guvernare, a calificat dezastrul drept „o situație fără precedent. Este un atac împotriva securității Moldovei”.

Vladimir Zgavordei, primar a trei sate din raionul Florești – o altă zonă afectată de scurgere –, a explicat că, în localitățile fără fântâni, a trebuit să organizeze transporturi de apă cu cisternele pompierilor, pentru ca oamenii să-și poată adăpa animalele din gospodării.

Ce impact are asupra lanțului trofic

Ecologiștii au avertizat că întregul lanț trofic poate fi afectat – peștii, rațele sălbatice, cormoranii și lebedele. Până acum, autoritățile moldovene nu au înregistrat oficial un impact asupra faunei sălbatice. Speculațiile, însă, nu au încetat. După ce oamenii au postat imagini cu păsări moarte pe mal, ministerul a anunțat că testele de laborator au arătat că victimele sunt provocate de gripa aviară sau de alte cauze naturale.

Până pe 18 martie, barajele ridicate de-a lungul râului stabilizaseră nivelul de petrol din apă la cote considerate sigure în zonele cele mai afectate. Au mai trecut 48 de ore până când autoritățile au permis populației să folosească din nou apa de la robinet.

O bătălie pe două fronturi

Chiar dacă criza imediată s-a mai domolit, Moldova se confruntă acum cu două fronturi simultane: pe de o parte, găsirea unor surse alternative de apă și curățarea Nistrului de poluanți; pe de altă parte, o bătălie pentru mințile și inimile celor care refuză să creadă că Rusia este responsabilă de scurgere.

Pe 25 martie, Gheorghe Hajder s-a deplasat la hidrocentrala Novodnistrovsk pentru a verifica situația.

„Nu au mai fost observate pete de petrol" la sursă, a anunțat ministrul într-un videoclip, „dar continuăm să monitorizăm situația, pentru că (mai jos), pe râul Nistru, mai există pete de petrol”. Sub videoclip, un comentariu afiliat probabil propagandei ruse întreba: „Arătați-ne și unde a fost bombardată hidrocentrala – sau e secret?”

Vloggerul Ilie Cojocari, care a documentat primul poluarea, mi-a povestit că a fost nevoit să șteargă două dintre filmările sale din cauza atacurilor primite din partea celor care neagă implicarea Rusiei.

„Nu sunt un om politic. Sunt liniștit. Scriu poezie”, mi-a explicat el. „M-am implicat în povestea asta fără să vreau”.

Guvernul moldovean vs. propaganda rusă

În timp ce guvernul pro-european de la Chișinău plasează răspunderea dezastrului asupra Moscovei, propagandiștii pro-ruși susțin că scurgerea ar fi fost, de fapt, un accident provocat de un camion ucrainean aflat pe podul Otaci –Moghiliv și că nu ar avea nicio legătură cu războiul.

Ilie Cojocari respinge această variantă.

„M-am dus să verific podul și nu era nicio pată de petrol acolo. În plus, podul este mai jos, pe Nistru, decât Naslavcea – deci, dacă ar fi fost vorba despre un accident mai jos, nu aș fi putut vedea petele de petrol (mai sus)”, explică el.

Cel mai grav dezastru ecologic din Moldova de la Cernobîl încoace

Negările și acuzațiile de conspirație trimit la un alt dezastru ecologic, petrecut în urmă cu patru decenii. Poate părea o exagerare, dar bombardarea complexului hidroenergetic Novodnistrovsk de către Rusia a provocat Moldovei cea mai gravă criză ecologică de la Cernobîl, din 1986. Atunci, ca și acum, autoritățile ucrainene și moldovene au întârziat să declare oficial dezastrul.

Un șir lung de dezastre ecologice provocate de război

Războiul Rusiei a dezlănțuit, de altfel, o serie întreagă de dezastre ecologice în Ucraina. Distrugerea barajului Kahovka a provocat inundații masive de-a lungul Niprului, în 2023. Mii de tone de petrol au ajuns în Marea Neagră. Iar poluarea apei, solului și aerului generată de război cauzează daune pe termen lung biodiversității și, inclusiv, decese în rândul oamenilor.

Aceste prejudicii trec acum, în mod inevitabil – dar și îngrijorător –, pe un plan secund, sub presiunea eforturilor Ucrainei de a se apăra de agresiunea rusă.

Scurgerea de petrol din Nistru a arătat Moldovei cât de expusă este – și cât de fragilă poate deveni o societate fără acces la apă curată. Războiul de la graniță, combinat cu criza climatică, lasă puține motive să credem că nu va urma un alt dezastru ecologic similar.

Singura cale de a-l evita este să începem să luăm în serios securitatea ecologică. Și să o tratăm drept o prioritate critică – națională, regională și internațională.