Dezastru ecologic pe râul Jiu, în urma extracțiilor haotice. “A fost afectată și stabilitatea digului anti-inundație”

Două societăţi comerciale sunt acuzate de Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu că extrăgeau ilegal mari cantităţi de agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând "un dezastru ecologic" în zona Işalniţa - Troaca, la confluenţa râurilor Amaradia şi Jiu, potrivit Agerpres.

Inspectorii ABA Jiu au depus plângeri penale împotriva celor două societăți comerciale vizate.

Materialele rezultate din exploatare au fost transportate şi depozitate la aproximativ 300 de metri de locul extragerii, făptuitorul instalând chiar şi o cameră de supraveghere video, cu scopul de a-şi proteja "munca" ilegală.

"Totodată, până în zona digului de apărare împotriva inundaţiilor, inspectorii SIBA au identificat o altă exploatare neautorizată, realizată la mai puţin de 10 metri de stâlpii de înaltă tensiune ai celor de la Transelectrica. A fost descoperită o excavaţie haotică, cu o adâncime de minimum 5 metri, care reprezintă un veritabil dezastru ecologic, afectând stabilitatea digului, a infrastructurii şi a sistemelor naturale din zonă”, informează ABA Jiu într-un comunicat de presă.

Pentru aceste fapte, a fost întocmit dosar penal, iar instituţiile abilitate au fost notificate pentru stabilirea prejudiciului, evaluare realizată împreună cu specialiştii cadastrali din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Plângerile penale vin după controalele Gărzii de Mediu

Primele informaţii indică un prejudiciu semnificativ, atât pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu, cât şi pentru statul român.

Precizările ABA Jiu vin în condițiile în care Garda Naţională de Mediu, care săptămâna trecută a verificat operatorii economici ce exploatează agregate minerale pe raza judeţului Dolj, au identificat nereguli majore observabile chiar şi prin imagini satelitare.

"Fenomenul persistă, motiv pentru care ABA Jiu va adopta măsuri mult mai ferme, inclusiv iniţierea de noi plângeri penale acolo unde situaţia o impune. Administraţia Bazinală de Apă Jiu îşi desfăşoară activitatea pe un număr foarte mare de obiective, cu resurse umane limitate, însă inspectorii acţionează constant pentru protejarea cursurilor de apă şi a domeniului public al statului. Totodată, aceştia vor continua să colaboreze cu toate instituţiile competente pentru a combate exploatările ilegale şi pentru a proteja patrimoniul hidrotehnic şi nu numai", a declarat directorul ABA Jiu, Daniel Naicu.

Acest caz aduce în atenție situația precară a infrastructurii menite să ne protejeze împotriva inundațiilor. Nu doar că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare, dar exploatările ilegale în albia râurilor cresc și mai mult riscul de viituri.