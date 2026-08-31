Doi constructori au transformat 612.000 de sticle de plastic într-o casă de 2.000 mp, care rezistă la vânturi de puterea a două uragane

5 minute de citit Publicat la 12:55 31 Aug 2026 Modificat la 12:55 31 Aug 2026

Casa din Meteghan River, construită din 612.000 de sticle de plastic reciclate. Sursa foto: JD Composites Inc.

Ce s-ar întâmpla dacă sute de mii de sticle de plastic destinate gropilor de gunoi ar putea deveni, în schimb, pereții unei case? Într-o mică localitate din Nova Scoția, doi constructori canadieni au transformat această idee într-o locuință reală.

Construită în 2019 în Meteghan River, casa de aproximativ 2.000 de metri pătrați folosește panouri compozite realizate din sticle de plastic reciclate, oferind polietilenei tereftalate (PET) aruncate un cu totul alt mod de a fi reutilizată.

Structura neobișnuită nu a fost creată doar ca experiment arhitectural, ci și ca o încercare de a demonstra că materialele reciclate pot fi utilizate în construcții practice. Creatorii săi au vrut, de asemenea, să analizeze dacă aceeași tehnologie ar putea fi adaptată ulterior pentru locuințe mai mici, adăposturi de urgență și clădiri construite în zone expuse fenomenelor meteorologice severe.

Potrivit publicației The Chronicle Herald, constructorii din Nova Scoția Joel German și David Saulnier au creat casa folosind aproximativ 612.000 de sticle de plastic reciclate. Invest Nova Scotia a documentat, de asemenea, proiectul și a explicat modul în care sticlele au fost transformate în panouri din spumă PET folosite la construcția casei.

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De la sticle de plastic la pereți

Sticlele nu au fost pur și simplu încorporate în casă în forma lor originală. În schimb, acestea au fost prelucrate și transformate într-un material specializat care putea fi integrat în panouri compozite structurale.

JD Composites, compania din Nova Scoția fondată de constructorii Joel German și David Saulnier, a colaborat cu Armacell, o companie din Ontario, care a procesat sticlele reciclate și le-a transformat în spumă PET.

Potrivit Invest Nova Scotia, sticlele au fost mărunțite și topite în granule mici, înainte de a trece printr-un proces de extrudare care a produs o spumă cu densitatea necesară pentru diferite aplicații. În acest caz, materialul rezultat a format miezul panourilor utilizate la construcția casei.

Astfel, clădirea finalizată putea avea aspectul unei case moderne convenționale, chiar dacă în pereții săi se afla un material neobișnuit.

Plasticul reciclat a fost transformat, practic, dintr-un produs considerat deșeu într-o componentă de construcție. Abordarea reflecta și experiența fondatorilor în domeniul materialelor compozite.

În loc să dezvolte o casă în care sticlele de plastic să fie vizibile și să facă parte evidentă din design, German și Saulnier s-au concentrat pe transformarea PET-ului reciclat într-un material de construcție utilizabil.

Rezultatul a fost o casă-concept cu trei dormitoare, construită în Meteghan River. Locuința a fost concepută pentru a demonstra ce poate face materialul și pentru a le permite constructorilor să observe în timp modul în care se comportă diferitele componente.

Construită pentru condiții extreme

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale proiectului a fost rezistența demonstrată de panourile utilizate.

Un panou individual cu dimensiunile de 8 pe 8 picioare a fost supus unor teste de rezistență la vânt și, potrivit informațiilor disponibile, a rezistat unor viteze de 326 mph (524 km/h). Este vorba despre o viteză a vântului de aproximativ două ori mai mare decât cea asociată unui uragan de categoria 5.

Rezultatul a evidențiat potențialul de rezistență al materialului compozit realizat din PET reciclat. Totuși, este importantă diferența dintre testarea unui panou și testarea casei finalizate.

Valoarea de 524 km/h nu trebuie interpretată ca însemnând că întreaga casă de aproximativ 2.000 de metri pătrați a fost introdusă într-un tunel aerodinamic și s-a demonstrat că poate supraviețui unei furtuni cu vânturi de 524 km/h. Testul a vizat un panou structural utilizat la construcția clădirii.

Materialul a oferit și avantaje în ceea ce privește izolarea și durabilitatea. Spuma PET poate asigura izolație termică, în timp ce construcția compozită a fost concepută pentru a rezista unor probleme asociate materialelor de construcție convenționale.

Proiectul a combinat, astfel, obiectivul de mediu al reciclării plasticului cu încercarea de a dezvolta un sistem de construcție ușor și durabil.

Invest Nova Scotia a relatat că inginerii companiei au verificat suplimentar anumite aspecte ale construcției, iar constructorii intenționau să monitorizeze în continuare locuința și să observe în timp modul în care se comportă materiale precum vopselele și grundurile.

Mai mult decât o singură casă

Pentru German și Saulnier, casa nu a fost concepută doar ca o locuință privată neobișnuită. Ea a fost gândită ca o demonstrație a ceea ce s-ar putea realiza cu plastic reciclat la o scară mai mare.

JD Composites era interesată de aplicații precum locuințe mai mici, adăposturi, magazii, birouri, dormitoare colective și structuri destinate intervențiilor în urma dezastrelor.

Compania a explorat, de asemenea, posibilități precum locuințele rezistente la uragane și casele de mici dimensiuni.

Accentul pus pe construcția la scară mai mare a fost important deoarece impactul asupra mediului al unei singure case experimentale este limitat. Situația se schimbă însă considerabil dacă același material poate fi folosit pentru construirea mai multor clădiri.

Prin urmare, cea mai spectaculoasă statistică a proiectului nu este doar dimensiunea casei, ci și cantitatea de plastic care a fost astfel scoasă din circuitul deșeurilor.

Aproximativ 612.000 de sticle au fost folosite pentru construirea clădirii, potrivit informațiilor despre proiect.

Casa din Meteghan River a devenit, în cele din urmă, un exemplu despre modul în care reciclarea poate depăși produsele familiare precum hainele, covoarele și bunurile de consum.

Proiectul din 2019 nu a rămas singura construcție realizată de JD Composites cu ajutorul plasticului reciclat. De atunci, compania a continuat să experimenteze cu acest tip de panouri și a prezentat mai multe proiecte de construcții realizate din PET reciclat. Printre acestea se numără o locuință pentru care compania spune că au fost folosite aproximativ 390.000 de sticle de plastic reciclate, dar și un proiect de proporții mult mai mari: o casă de aproximativ 3.500 de metri pătrați și 120 de picioare lungime, în construcția căreia au fost transformate peste un milion de sticle de plastic reciclate în materiale pentru pereți.