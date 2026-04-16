Doi milionari finanțează ultima tentativă de a salva o balenă cu cocoașă blocată în Germania.

O ultimă încercare de a salva o balenă rătăcită, care i-a captivat pe germani vreme de săptămâni întregi, a început în Marea Baltică, în ciuda criticilor că misiunea are şanse mici de reuşită și că ar putea dăuna și mai mult creaturii care cântăreşte 12 tone, notează The Guardian. Doi multimilionari au venit cu fonduri pentru a organiza o operaţiune de salvare de urgență.

Balena cu cocoașă a fost observată pentru prima dată luna trecută lângă Timmendorfer Strand, pe coasta de nord a Germaniei, de unde și porecla sa, Tommy. A rămas în repetate rânduri blocată și apoi s-a eliberat după ce a primit ajutor uman, dar acum este din nou blocată, salvatorii spunând că duce o luptă pierdută pentru viața sa.

Însă, exact când oficialii regionali păreau gata să admită înfrângerea și să permită mamiferului să moară, doi multimilionari au venit cu fonduri pentru a organiza o misiune de salvare de urgență, pentru care au obținut aprobarea statului.

Unul dintre sponsori, Walter Gunz, fondatorul unui important lanț de magazine de electronice, a declarat că, fără mobilizare, balena ar muri. „Cel puțin, dacă încerci ceva, ai o șansă să o salvezi”, a declarat el.

Presa locală a relatat în direct despre Timmy, care are 10 metri lungime, în contextul în care emoțiile erau la cote maxime. Joi, au oferit o relatare minut cu minut a ceea ce se numea Operațiunea Pernă.

Care este planul de salvare

Operaţiunea a început când șase salvatori au intrat în apă pentru a ajunge la mamifer. Mâlul de sub înotătoarele balenei urmează să fie curățat, iar planul este apoi să se strecoare niște perne de aer sub animal pentru a-l ridica ușor pe o prelată legată de un ponton de o parte și de alta.

Dacă echipa reușește asta, Timmy va fi apoi remorcat în Marea Nordului și, eventual, până în Oceanul Atlantic, într-o ultimă încercare de a-l elibera în ape mai primitoare.

Mamiferul a înotat în Marea Baltică luna trecută, posibil în timp ce urmărea bancuri de hering- Se pare că balena are și răni pe spate și o infecție a pielii.

Grupul Greenpeace, care fusese implicat în încercări anterioare de salvare, a criticat operațiunea actuală pentru animalul „bolnav și grav slăbit”.

Acesta a citat rapoarte de la Muzeul Oceanografic German și de la Institutul pentru Cercetarea Faunei Sălbatice Terestre și Acvatice, care sugerau că șansele de supraviețuire ale balenei erau extrem de mici, în timp ce misiunea implica un risc ridicat de rănire.

„Ne concentrăm acum eforturile pe promovarea protejării oceanelor, inclusiv ca habitat pentru balene”, a declarat un purtător de cuvânt al Greenpeace.

Eforturile statului, suspendate pe 1 aprilie

Ministerul regional al mediului a declarat că proiectul de salvare a balenei, care este cofinanțat de organizatoarea de evenimente ecvestre Karin Walter-Mommert, poartă întreaga responsabilitate pentru succesul sau eșecul operațiunii.

Eforturile de salvare sponsorizate de stat fuseseră deja suspendate pe 1 aprilie. Dar lupta balenei de a se agăța de viață a inspirat publicul și a mobilizat o mișcare populară în numele ei.

Miercuri, Till Backhaus, ministrul mediului pentru Mecklenburg-Pomerania de Vest, a anunțat o răsturnare de situaţie în misiunea de salvare, declarând că este „destul de fericit” că are o ultimă șansă de succes.

„Nu este activ și cu siguranță nu este agil, dar totuși arată că există viață în el”, a spus Backhaus despre mamifer.

Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei, care se afla într-o vizită planificată anterior în orașul Stralsund de pe coasta Mării Baltice joi, a organizat o întâlnire cu experți veterinari pentru a discuta despre situația dificilă a balenei.