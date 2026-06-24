Imagini revoltătoare pe Leaota. Muntele a devenit parcare pentru mașini și loc de grătar printre bujorii de munte, specie protejată

Vârful Leaota a devenit parcare pentru mașini și loc de grătar printre bujorii de munte, specie protejată. FOTO Facebook Gajdo Kelemen Eva

Ghidul montan Gajdo Kelemen Eva a lansat un apel public pe Facebook, după ce peisajul spectaculos din Munții Carpați, în zona Vârfului Leaota, aflat la 2.133 de metri altitudine, a fost transformat în parcare și loc de grătar.

Aceasta atrage atenția că, în timp ce mulți iubitori ai muntelui urcă ore întregi pe jos, cu respect pentru natură, alte persoane ajung cu mașinile de teren până în golul alpin, aproape de vârf, pentru a culege rododendron, cunoscut și ca bujor de munte.

Gajdo Kelemen Eva amintește că rododendronul este o specie ocrotită de lege, iar distrugerea sau culesul acestei plante se pedepsesc. Ea avertizează că accesul autoturismelor în golul alpin afectează grav ecosistemul fragil și deranjează fauna din zonă.

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În mesajul publicat pe Facebook, profesoara și ghidul montan cere intervenția autorităților. Apelul este adresat Poliției Române și Gărzii de Mediu, cărora le solicită să verifice situația și să ia măsuri urgente împotriva celor care, spune ea, transformă crestele montane în șosele.

De asemenea, aceasta cere Jandarmeriei Montane să intensifice patrulele în zona Vârfului Leaota, pentru a preveni distrugerea mediului și pentru a proteja una dintre cele mai frumoase zone alpine din România.

"Muntele este casa noastră, a tuturor, dar mai ales a animalelor. Nu putem asista pasivi cum ignoranța și lipsa de bun-simț distrug ce are mai frumos România!", a transmis Gajdo Kelemen Eva.