În 1973, un britanic a plătit 40.000 de lire pentru a salva o insulă devastată de oameni. Astăzi, 1.250.000 de păsări se reproduc acolo

Insula Aride din Seychelles. Sursa foto: ICS Seychelles via Facebook

În urmă cu mai bine de jumătate de secol, insula Aride din Seychelles era exploatată pentru resursele sale, iar ouăle păsărilor marine erau recoltate în cantități uriașe. Pădurile fuseseră defrișate în anumite zone pentru plantații de cocotieri, iar coloniile de păsări deveniseră o sursă de venit. În 1973, însă, destinul insulei s-a schimbat radical: conservatorul britanic Christopher Cadbury a finanțat cumpărarea ei pentru o organizație de conservare, iar Aride a intrat pe drumul transformării într-una dintre cele mai importante rezervații pentru păsări marine din Oceanul Indian.

Astăzi, Aride este cunoscută pentru coloniile sale uriașe de păsări. National Geographic descrie o insulă pe care păsările sunt atât de numeroase încât, în anumite perioade, ajung să depășească cu mult numărul oamenilor care trăiesc și lucrează acolo. Surse de conservare estimează că peste un milion de păsări marine se reproduc anual pe insulă.

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Aride, o insulă transformată într-o sursă de profit

Aride este una dintre insulele granitice din nordul Seychelles, situată la aproximativ 10 kilometri de Praslin. Are în jur de 70-74 de hectare, în funcție de sursa și metoda de măsurare utilizată.

În secolele XIX și XX, oamenii au exploatat intens resursele insulei. Vegetația naturală a fost înlocuită în parte cu plantații de cocotieri, iar terenul a fost modificat pentru a favoriza activitățile economice.

Dar cea mai importantă resursă a insulei nu erau nucile de cocos, ci păsările.

Ouăle chirei fumurii (sooty tern) au devenit o sursă importantă de venit pentru proprietarii insulei. Potrivit unei istorii a exploatării insulei publicate de Seychelles Nation, între 1948 și 1967 de pe Aride au fost exportate, în medie, aproximativ 171-173 de lăzi de ouă anual. În 1954 s-a atins un record: aproximativ 225.000 de ouă au fost recoltate într-un singur sezon.

Exploatarea nu se limita la ouă. În perioadele anterioare au fost capturate și păsări adulte, iar unele zone ale insulei erau curățate de vegetație pentru ca păsările să aibă mai mult spațiu pentru cuibărit și pentru ca recoltarea ouălor să fie mai ușoară.

Un studiu publicat în revista Biological Conservation arată că exploatarea umană a coloniilor de păsări de pe Aride a fost intensă și că, pentru a încuraja chirele să cuibărească în anumite zone, o mare parte din arborii insulei erau tăiați periodic. Exploatarea comercială și această practică au încetat în 1967.

Momentul care a schimbat destinul insulei

În 1967, proprietarii insulei au oprit recoltarea comercială a ouălor, iar Aride a început să fie tratată ca rezervație.

Schimbarea decisivă a venit însă în 1973.

Christopher Cadbury, membru al celebrei familii britanice asociate cu producătorul de ciocolată Cadbury, era un pasionat al conservării naturii. El a oferit fondurile necesare pentru cumpărarea insulei de către Society for the Promotion of Nature Reserves, organizație care avea să devină ulterior parte din Royal Society of Wildlife Trusts. Sursele istorice ale proiectului indică suma de 40.000 de lire sterline.

Achiziția a fost consemnată la 30 ianuarie 1973. Scopul nu era dezvoltarea unei noi afaceri pe insulă, ci protejarea ecosistemului și a coloniilor de păsări.

În 1975, guvernul din Seychelles a acordat insulei statutul de Special Reserve, ceea ce a consolidat protecția juridică a zonei.

Astfel, un teren care fusese exploatat pentru cocotieri, ouă și carne de pasăre a început să fie administrat cu un obiectiv complet diferit: conservarea naturii.

Pădurile au revenit, iar păsările au primit din nou spațiu

Una dintre cele mai importante măsuri de restaurare a fost îndepărtarea plantației de cocotieri și refacerea treptată a vegetației native.

Un studiu realizat de cercetători implicați în conservarea speciilor din Seychelles arată că, după cumpărarea insulei, plantația de cocotieri a fost îndepărtată, iar vegetația autohtonă a fost restaurată treptat. În timp, pădurea nativă a ajuns să domine insula.

Transformarea nu s-a produs peste noapte. Aride a devenit „rezervație naturală specială” în 1975 - un adevărat laborator de conservare, unde populațiile de păsări sunt monitorizate, iar schimbările ecosistemului sunt urmărite de specialiști.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale insulei este lipsa unor prădători introduși precum șobolanii și pisicile. National Geographic notează că păsările de pe Aride sunt neobișnuit de puțin temătoare față de oameni și pot fi întâlnite cuibărind chiar la nivelul solului.

O insulă unde sunt mai multe păsări decât oameni

Rezultatul e spectaculos.

Aride găzduiește una dintre cele mai importante concentrații de păsări marine din regiune. National Geographic relatează că aici se reproduc aproximativ 1,25 milioane de păsări marine, în timp ce numărul persoanelor care locuiesc permanent pe insulă este de ordinul câtorva oameni.

Insula găzduiește zece specii de păsări marine care se reproduc aici, iar unele dintre coloniile sale sunt printre cele mai importante din lume.

Printre speciile care cuibăresc pe Aride se numără chira fumurie, noddy-ul mic, noddy-ul brun, chira zână și pasărea tropicală cu coadă albă. Insula este importantă și pentru mai multe păsări terestre endemice din Seychelles.

Aride este, de asemenea, una dintre insulele unde au fost realizate proiecte de reintroducere a unor specii amenințate.

Un exemplu este Seychelles magpie-robin, o pasăre endemică ce a ajuns într-un moment critic al existenței sale. Studiul publicat de Cambridge University Press arată că populația acestei specii era redusă la doar 12 exemplare în 1960, pe o singură insulă. În deceniile următoare, programele de conservare și relocare au contribuit la refacerea populației, iar Aride a fost una dintre insulele în care specia a fost reintrodusă, în 2002.

Aride a devenit un model de conservare

Administrarea insulei a trecut ulterior către organizația locală Island Conservation Society (ICS).

ICS a început să administreze Aride în 2003, iar organizația descrie insula drept proiectul său emblematic de conservare. Echipele de pe insulă realizează monitorizări regulate ale populațiilor de păsări, colectează date și desfășoară activități de restaurare și protejare a habitatelor.

În 2008, proprietatea a fost transferată către Island Conservation Society (ICS) UK, o organizație caritabilă înregistrată în Marea Britanie, în timp ce administrarea a rămas la Island Conservation Society din Seychelles.

Insula nu a fost însă transformată într-un loc complet închis oamenilor. Vizitele sunt permise în condiții controlate, iar turiștii pot ajunge pe Aride pentru tururi ghidate, tocmai pentru ca activitatea umană să nu afecteze ecosistemul.

Succesul nu înseamnă că toate problemele au dispărut

Deși povestea Aride este una dintre marile reușite ale conservării naturii în Seychelles, ecosistemul nu este ferit de amenințări.

În 2024, Island Conservation Society a raportat o scădere de 36% a numărului de chire fumurii față de anul precedent, în cadrul recensământului anual. Specialiștii au indicat printre probleme braconajul, pescuitul excesiv și schimbările climatice.

Asta arată și limita unei povești aparent perfecte: protejarea unei insule poate elimina o parte dintre amenințările produse direct de oameni, dar păsările marine depind în continuare de ceea ce se întâmplă în ocean.

Scăderea resurselor de hrană, pescuitul și modificarea condițiilor climatice pot afecta populațiile chiar dacă habitatul terestru este protejat.

De la insulă exploatată, la refugiu pentru peste un milion de păsări

Povestea Aride este, în esență, povestea unei schimbări radicale de perspectivă.

Timp de decenii, insula a fost privită prin prisma resurselor pe care le putea furniza: cocotieri, ouă și păsări. În 1973, banii donați de Christopher Cadbury au contribuit la transformarea ei într-un teritoriu dedicat conservării.

După îndepărtarea plantațiilor, refacerea vegetației și decenii de monitorizare, Aride a devenit una dintre cele mai importante insule pentru păsările marine din Seychelles.

Iar cifra care sintetizează cel mai bine această transformare este cea a populației de păsări: de la o insulă unde, în urmă cu câteva decenii, sute de mii de ouă erau recoltate pentru comerț, la un sanctuar unde peste un milion de păsări marine se reproduc în fiecare an.

Cei 40.000 de lire sterline investiți în 1973 nu au cumpărat doar o insulă. Au contribuit la cumpărarea timpului necesar pentru ca natura să își poată recâștiga locul.