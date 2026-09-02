În 2014, doi soți din Colorado au cumpărat teren pentru a construi o fermă. Până în 2025, locul s-a transformat în paradisul păsărilor

Ferma construită de Lance și Lisa Wheeler în Colorado, SUA. Sursa foto: Rafter W Ranch via Facebook

Când Lance și Lisa Wheeler au cumpărat teren în Colorado pentru a construi o fermă de familie, ambiția lor era să producă hrană sănătoasă și să creeze un mod sustenabil de a face agricultură. Mai bine de un deceniu mai târziu, terenul lor devine și un refugiu pentru păsările de pajiște.

Potrivit Audubon Rockies, numărul speciilor de păsări înregistrate la ferma Rafter W Ranch a crescut de la 29 în 2019 la 37 în 2025, în timp ce observațiile păsărilor de pajiște s-au dublat, de la 178 la 356.

Cifrele oferă o imagine remarcabilă a ceea ce se poate întâmpla atunci când producția zootehnică și conservarea naturii sunt gestionate împreună.

De la visul din copilărie de a fi cowboy la o fermă adevărată

Wheeler a crescut într-o suburbie din Los Angeles, dar visa să devină cowboy. Familia sa crescuse vite în Texas timp de generații, deși propria sa idee despre viața de fermier provenea inițial mai mult din serialul „Bonanza” decât din experiența de pe o fermă adevărată. Acest lucru s-a schimbat când el și Lisa au început să crească animale pentru carne hrănite cu iarbă, păsări de curte și să producă ouă pe o proprietate mică din Elizabeth, Colorado, la începutul anilor 1990.

Pe măsură ce au aflat mai multe despre agricultura regenerativă, au început să se gândească la un proiect mai amplu. În 2014, cuplul a cumpărat teren în comitatul Elbert. Doi ani mai târziu, au achiziționat proprietatea și locuința învecinate.

Astăzi, afacerea administrată de familie, Rafter W Ranch, produce carne de vită provenită de la animale hrănite cu iarbă, carne de pasăre și ouă, pe care le comercializează printr-o platformă de comenzi online.

Dar, treptat, familia Wheeler a ajuns să înțeleagă că sănătatea animalelor depinde de ceva mai important: sănătatea terenului.

„Nu creștem doar animale pentru carne, de fapt cultivăm iarbă”, a spus Lance, potrivit Audubon Rockies.

Ferma a devenit prietenoasă cu păsările

În 2018, Rafter W Ranch a primit certificarea prin programul Audubon Conservation Ranching, care promovează gestionarea habitatelor, sustenabilitatea mediului și bunăstarea animalelor în cadrul fermelor active.

Familia Wheeler folosește metode de pășunat adaptiv și rotațional, mutând strategic vitele pe diferite suprafețe ale proprietății. În loc să permită animalelor să pască întregul peisaj în mod uniform, această abordare creează zone cu înălțimi diferite ale ierbii. Această variație este importantă pentru fauna sălbatică, deoarece diferite specii de păsări depind de diferite tipuri de habitate de pajiște.

Ferma găzduiește acum ciocârlii de vest, vânturei americani, nisipari de câmp, ciocârlii de mlaștină, vrăbii de câmp și sfrâncioci americani, printre alte specii. Familia crește și găini crescute în aer liber. Păsările urmează vitele într-un coteț mobil, scormonind prin bălegar și ajutând la încorporarea acestuia în sol.

Numărul păsărilor spune povestea

Familia Wheeler a monitorizat ferma în paralel cu activitățile de conservare, iar rezultatele au fost încurajatoare.

Studiile realizate de Audubon au arătat că bogăția speciilor, adică numărul diferitelor specii de păsări înregistrate, a crescut de la 29 în 2019 la 37 în 2025.

Observațiile păsărilor de pajiște au crescut de la 178 la 356 în aceeași perioadă. Indicele de favorabilitate pentru păsări al fermei, o măsură Audubon care ia în calcul abundența, diversitatea și reziliența păsărilor, a crescut, de asemenea, cu aproximativ 4% pe an, ceea ce reprezintă o creștere cumulată de 26% de la începutul monitorizării.

Dusty Downey, directorul Audubon Conservation Ranching, a atribuit în mare parte progresul practicilor de pășunat adaptiv ale familiei Wheeler și disponibilității acesteia de a-și ajusta metodele pe baza cercetărilor și observațiilor.

Agricultură pentru viitor

Activitatea familiei Wheeler se extinde dincolo de pășunat. Ferma lor a participat la monitorizarea sănătății solului, la proiecte de control al eroziunii și la inițiative menite să îmbunătățească infiltrarea apei și reziliența în perioadele de secetă. De asemenea, familia a deschis proprietatea pentru programe educaționale, inclusiv plimbări dedicate observării păsărilor și experiențe pentru tinerii interesați de viața la fermă.

Pentru Lance, această activitate a schimbat perspectiva sa din copilărie asupra a ceea ce înseamnă să fii cowboy.

„Creșterea animalelor este cea mai satisfăcătoare și, în același timp, cea mai umilitoare muncă pe care am făcut-o vreodată”, a spus el.

Ceea ce a început ca efortul modest al unei familii de a înființa o fermă s-a transformat treptat în ceva mult mai important: un peisaj agricol viu, în care gestionarea vitelor, culturilor, solului și faunei sălbatice este strâns legată, ca parte a unui ecosistem unitar.

Studiile asupra păsărilor realizate în acest peisaj inovator oferă un indicator măsurabil că această abordare holistică produce rezultate pozitive: în ultimii șase ani au fost observate opt specii noi de păsări, iar observațiile păsărilor de pajiște s-au dublat în aceeași perioadă.