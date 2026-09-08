În 2017, o elevă de 14 ani din Virginia a săpat un iaz în curtea casei ca proiect școlar: În 9 ani a devenit un ecosistem plin de viață

3 minute de citit Publicat la 13:03 08 Sep 2026 Modificat la 13:03 08 Sep 2026

Iazul săpat de Maggie, evoluție în timp. Sursa foto: National Wildlife Federation/ Steven David Johnson

Ce a început ca o temă pentru școală, cu o lopată și o porțiune de gazon obișnuit, a devenit, nouă ani mai târziu, un mic sanctuar pentru fauna sălbatică din Valea Shenandoah, în statul american Virginia.

În 2017, Maggie, în vârstă de 14 ani, a decis să construiască un iaz în curtea casei, ca parte a unui proiect pentru ora de agricultură de la liceu.

Astăzi, iazul lui Maggie este plin de viață acvatică, înconjurat de plante native și vizitat în mod regulat de broaște, broaște râioase și alte animale sălbatice — o demonstrație impresionantă a felului în care o schimbare aparent mică într-o curte poate transforma un întreg ecosistem.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit National Wildlife Federation, înainte de construirea iazului, curtea rurală era în mare parte un teren cu iarbă rară și neuniformă, iar greierii asigurau o mare parte din coloana sonoră naturală.

În toamna anului 2017, înainte să înceapă săpăturile, Maggie a cercetat diferite modele de iazuri.

Iazul a fost umplut cu apă în primăvara lui 2018. La scurt timp, restul familiei s-a alăturat proiectului, amenajând marginile cu pământ, pietre și plante.

Nu a durat mult până când animalele sălbatice au descoperit noul habitat.

„La doar câteva săptămâni după ce iazul a fost umplut, primele broaște râioase americane l-au descoperit”, spune Maggie, care are acum 23 de ani. „De atunci, iazul a continuat să se dezvolte și să evolueze în fiecare an.”

Astăzi, sunetele serii din jurul iazului includ chemările broaștelor de copac cenușii și ale broaștelor verzi, transformând curtea care înainte era liniștită într-un spațiu natural plin de viață.

Plantele native construiesc ecosistemul

Acesta a fost doar începutul poveștii iazului, adaugă raportul publicat online.

Familia a învățat cum amenajarea peisagistică folosind plante native contribuie la susținerea biodiversității și a început să planteze în jurul apei specii benefice pentru fauna sălbatică.

Printre plantele native introduse în jurul iazului s-au numărat buttonbush (Cephalanthus occidentalis — în română: cefalantus / butonieră), Joe-Pye weed (Eutrochium purpureum — în română: eutrochiul purpuriu) și pickerelweed (Pontederia cordata — în română: pontederia cordată), care oferă hrană și adăpost polenizatorilor și altor animale sălbatice.

Familia a obținut pentru grădină certificarea de Certified Wildlife Habitat, acordată de National Wildlife Federation.

Ulterior, în iaz au fost adăugați și nuferi albi, care au oferit, la rândul lor, adăpost pentru amfibieni și nevertebrate acvatice.

Un mic proiect cu o lecție importantă

Transformarea demonstrează că până și proiectele relativ mici de creare a unor habitate pot avea un impact atunci când oferă hrană, apă, adăpost și vegetație nativă potrivită.

Ceea ce a început cu apariția întâmplătoare a unei broaște râioase s-a transformat într-un ecosistem funcțional în curtea casei, care atrage animale sălbatice și le oferă membrilor familiei posibilitatea de a observa natura îndeaproape.

Într-o perioadă în care pierderea biodiversității și criza extincțiilor pot părea copleșitoare, proiectul oferă și o perspectivă plină de speranță.

Un iaz în curtea unei case nu poate rezolva singur aceste probleme.

Dar iazul lui Maggie este un exemplu despre modul în care proprietarii pot crea mici insule de habitat care să susțină speciile locale.

La nouă ani după ce o adolescentă a pus mâna pe o lopată pentru un proiect școlar, rezultatul este mai mult decât un iaz. Este o dovadă vie că refacerea habitatelor pentru fauna sălbatică nu necesită întotdeauna rezervații uriașe sau proiecte de amploare.

Uneori este suficientă o mică porțiune de iarbă, puțină documentare și decizia de a face loc naturii.