În Islanda, casele nu folosesc electricitate sau gaz pentru încălzire, ci au un sistem mult mai interesant și mai sustenabil

Islanda folosesște energia geotermală pentru încălzire FOTO: Getty Images

În Islanda, o țară cunoscută pentru iernile lungi și reci, modul de încălzire a locuințelor diferă semnificativ de cel cu care suntem obișnuiți în România sau în alte locuri ale lumii. În loc să se bazeze pe energie electrică sau pe combustibili fosili, islandezii folosesc o sursă naturală de căldură care le este la îndemână, fiind amplasată sub suprafața pământului.

Această abordare le permite să își încălzească eficient locuințele, cu un impact minim asupra mediului.

De ce nu se folosește electricitatea

Deși s-ar putea presupune că într-o țară atât de rece este necesar un consum mare de energie electrică pentru încălzire, realitatea este diferită. Islanda a dezvoltat unul dintre cele mai eficiente și mai sustenabile sisteme de încălzire din lume, care evită complet metodele tradiționale bazate pe electricitate și combustibili fosili.

În loc să crească consumul de energie, ei folosesc resurse naturale ușor accesibile, potrivit Blic.

Energia geotermală este sursa principală

Baza acestui sistem este energia geotermală. Islanda se află într-o zonă vulcanică foarte activă, unde apele subterane se încălzesc natural la temperaturi ridicate. Această apă, care provine din adâncurile pământului, poate fi direcționată către zonele locuite și utilizată pentru nevoile zilnice.

Datorită acestui fenomen natural, Islanda are o sursă constantă și de încredere de căldură, care nu depinde de factori externi precum prețul energiei sau condițiile meteorologice.

Cum funcționează sistemul de încălzire

Sistemul de încălzire din Islanda se bazează pe o rețea care distribuie apa geotermală caldă direct către gospodării. În loc ca fiecare casă să aibă propria sursă de încălzire, precum radiatoare electrice sau centrale pe gaz, toate sunt conectate la un sistem centralizat.

Apa caldă circulă prin conducte și astfel încălzește încăperile, asigură apă caldă menajeră și permite o alimentare stabilă cu energie pe tot parcursul anului.

Alte utilizări ale energiei geotermale

Energia geotermală din Islanda nu este folosită doar pentru încălzirea locuințelor. Ea are o utilizare mult mai largă în viața de zi cu zi. Pe lângă încălzirea caselor și furnizarea apei calde, este folosită și pentru încălzirea piscinelor, precum și pentru prevenirea formării gheții pe străzi și trotuare. Acest sistem funcționează continuu și fiabil, indiferent de temperaturile exterioare.

Avantaje față de sistemele tradiționale

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui model este rentabilitatea sa. Întrucât nu depinde de combustibili fosili și nici de cantități mari de energie electrică, costurile sunt mult mai mici și mai stabile. De asemenea, gospodăriile nu sunt expuse fluctuațiilor de preț ale gazului sau electricității, ceea ce le oferă un plus de siguranță.

În plus, acest sistem este extrem de prietenos cu mediul. Energia geotermală nu produce emisii de dioxid de carbon, nu necesită ardere și se bazează pe o sursă regenerabilă care, în contextul Islandei, este practic inepuizabilă.

Islanda este un exemplu de dezvoltare durabilă

Datorită acestei abordări, aproximativ 90% dintre gospodăriile din Islanda folosesc energia geotermală pentru încălzire. Astfel, această țară a devenit unul dintre principalele exemple la nivel mondial în ceea ce privește soluțiile energetice sustenabile.

Modelul lor arată clar că este posibil să se asigure un nivel ridicat de confort chiar și în condiții extrem de reci, fără a se recurge la surse de energie poluante.