În ultimele zile ca ministru al Agriculturii, Tanczos Barna s-a dus la Bruxelles să ceară derogare pentru împușcarea urșilor

Ministrul interimar al Agriculturii, în vizită la Bruxelles. Foto: Tanczos Barna/Facebook

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, anunţă că a discutat cu Jessika Roswall, comisarul european pentru Mediu, despre „problema” urşilor în România şi au convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele „studiului ştiinţific privind populaţia de urşi”, bazat pe probe genetice.

„Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre”, a scris Tanczos Barna într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Am adus astăzi în atenţia comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urşilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. În cadrul discuţiilor, am convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului ştiinţific privind populaţia de urşi, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre, în funcţie de situaţia specifică a fiecăruia”, susține ministrul interimar al Agriculturii.

Acesta susține că, în prezent, Comisia Europeană evaluează deja în ce măsură Directivele privind Păsările şi Habitatele sunt adaptate realităţilor actuale. Acest demers, cunoscut sub denumirea de „test de stres”, include şi o componentă de consultare publică, oferind României oportunitatea de a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la modificarea statutului de specie strict protejată al ursului, a precizat Tánczos.

„Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României şi pentru a vedea cum convieţuiesc comunităţile noastre rurale cu natura”, a adăugat el.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat, recent, că România trebuie să facă demersuri la UE pentru a schimba legislaţia cu privire la ursul brun, urmând exemplul nemţilor care au reuşit să modifice legislaţia referitoare la protecţia lupilor.

În 2022, statutul lupului a fost coborât de la „strict protejat” la „protejat”, permiţând statelor membre o mai mare flexibilitate în gestionarea populaţiilor mari de animale, inclusiv vânătoarea de lupi în anumite perioade (iulie-octombrie) în regiunile cu populaţii dense.