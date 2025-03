Ironia summitului climatic din Brazilia. Zeci de mii de hectare de pădure sunt defrișate ca să se facă o autostradă pentru invitați

O nouă autostradă cu patru benzi, care traversează o zonă protejată a pădurii tropicale amazoniene, este construită pentru a facilita transportul delegațiilor la summitul climatic COP30, programat în noiembrie în orașul Belém. la eveniment sunt așteptate 50.000 de persoane, inclusiv lideri mondiali. Decizia autorităților a generat un val de critici, mulți considerând-o o demonstrație flagrantă de ipocrizie, scrie BBC.

Pentru a face loc noii infrastructuri, au fost defrișate zeci de mii de hectare de pădure, incluzând o zonă protejată unde sunt peste 800 de specii de plante și fungi. Guvernul susține că proiectul este necesar pentru a facilita traficul în timpul evenimentului, însă ecologiștii atrag atenția asupra impactului devastator pe care îl va avea asupra biodiversității.

Pentru comunitățile locale, noua autostradă nu reprezintă un beneficiu, ci o amenințare. Claudio Verequete, un locuitor din zonă, și-a pierdut sursa de venit din recoltarea fructelor de açaí, după ce copacii din care le culegea au fost tăiați. „Totul a fost distrus. Recolta noastră a dispărut. Nu mai avem acel venit pentru a ne întreține familia”, a declarat acesta pentru BBC.

Verequete se teme că noul drum va atrage și alte proiecte care vor duce la defrișări suplimentare: „Ne e teamă că, într-o zi, va veni cineva aici și va spune: ‘Uite niște bani. Avem nevoie de acest teren pentru o benzinărie sau un depozit’. Și atunci va trebui să plecăm. Ne-am născut și am crescut aici. Unde vom merge?”.

