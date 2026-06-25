Italia a plantat milioane de molizi pentru a proteja Alpii. După 90 de ani, cercetătorii au descoperit că biodiversitatea s-a prăbușit

2 minute de citit Publicat la 16:23 25 Iun 2026 Modificat la 16:23 25 Iun 2026

Pădure de molid, lângă Lacul Carezza din Italia. imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În anii 1930, Italia a lansat o amplă campanie de împădurire în Alpii de Nord. Scopul era prevenirea eroziunii solului, asigurarea resurselor de lemn și proiectarea unei imagini de productivitate națională. Specia aleasă a fost molidul norvegian (Picea abies), un conifer cu creștere rapidă, apreciat pentru trunchiul său drept și producția constantă de lemn. Mii de hectare de pajiști și păduri native au fost defrișate pentru a face loc unor plantații dense și uniforme.

La acea vreme, soluția părea rezonabilă pentru o problemă reală. Aproape un secol mai târziu, un nou studiu publicat în revista „Ecosystems” a măsurat costurile reale ale acestei decizii, iar rezultatele sunt impresionante.

Diversitatea plantelor din aceste monoculturi de molid este cu peste 50% mai redusă decât în pădurile native și cu aproape 75% mai mică decât în pajiștile naturale ale regiunii.

Cercetarea arată că pădurile care par sănătoase de la distanță pot ascunde pierderi semnificative de biodiversitate, în special atunci când suprafețe întinse sunt dominate de o singură specie de arbori.

Studiul subliniază și o lecție mai amplă pentru conservarea naturii: simpla creștere a suprafeței împădurite nu înseamnă neapărat refacerea ecosistemelor, mai ales atunci când pădurile plantate înlocuiesc habitate native diverse, care susțin o varietate mult mai mare de plante și animale.

Rezultatele reprezintă un avertisment că nu toate pădurile sunt egale din punct de vedere ecologic și că diversitatea și compoziția peisajelor restaurate pot fi la fel de importante ca numărul de copaci plantați.

Monoculturile de molid și prăbușirea pe termen lung a diversității vegetale alpine

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea din Lausanne și Universitatea din Milano, coordonată de ecologul Gianalberto Losapio.

Oamenii de știință au studiat două zone din Prealpii italieni, în apropierea Lacului Como – Monte Bisbino și Alpe del Vicerè –, ambele reîmpădurite cu molid norvegian la începutul anilor 1930.

Plantațiile de la Alpe del Vicerè au fost înființate între 1930 și 1935 în cadrul unui proiect numit „Satul Alpin”, construit în timpul regimului fascist.

Pe parcursul a cinci luni de cercetări de teren desfășurate în sezonul de vegetație din 2023, echipa a monitorizat speciile de plante, artropodele din sol și compoziția chimică a acestuia în trei tipuri de habitate analizate în paralel:

monoculturi de molid;

păduri native de foioase;

pajiști montane tradiționale.

În total, cercetătorii au identificat 136 de specii de plante și 201 specii și morfospecii de artropode.

Diferențele privind vegetația au fost evidente. Numărul median de specii de plante pe fiecare parcelă a fost de doar 7 în plantațiile de molid, comparativ cu 18,5 în pădurile de foioase și 37 în pajiști.

Diversitatea plantelor, cu 50,3% mai redusă în plantațiile de molid decât în pădurile native

Potrivit studiului, diversitatea plantelor era cu 50,3% mai redusă în plantațiile de molid decât în pădurile native și cu 74,5% mai mică decât în pajiști, iar aceste diferențe s-au menținut chiar și după aproape 100 de ani.

Rezultatele demonstrează că nu toate proiectele de reîmpădurire oferă beneficiile ecologice dorite. Supraaglomerarea unei zone cu o singură specie de arbore, o practică promovată frecvent în lume ca soluție de conservare, poate afecta ecosisteme complexe.

Atunci când predomină o singură specie, rezistența ecosistemului la boli, dăunători și fenomene meteorologice extreme poate scădea.

În cazul Alpilor, peisajele naturale diverse au fost înlocuite cu plantații uniforme de molid. Acest lucru a modificat semnificativ nivelul de lumină, compoziția chimică a solului și habitatele disponibile, limitând recuperarea speciilor pe termen lung.

Studiul evidențiază necesitatea unor strategii de restaurare care să păstreze biodiversitatea locală, în locul unei abordări standardizate aplicate tuturor regiunilor.