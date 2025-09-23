Lacul Techirghiol a secat pe porțiuni mari. Ce se va întâmpla cu nămolul sapropelic

Lacul Techirghiol a secat pe porțiuni mari. Foto: Antena 3 CNN

Lacul Techirghiol, renumit pentru tratamentele naturiste, a secat. Temperaturile ridicate din ultima perioadă şi schimbările climatice au agravat situaţia. Cu toate acestea, specialiștii susțin că nămolul terapeutic nu și-a pierdut proprietățile însă peisajul dezolant face ca staţiunea să nu mai fie la fel de căutată.

Apa lacului Techirghiol s-a retras considerabil, iar în unele porțiuni, uscatul înaintează spre larg cu 50 până la 100 de metri, lăsând în urmă crăpături adânci. Pentru turiști, peisajul nu mai are farmecul de altădată.

Nu este prima dată când lacul se confruntă cu un nivel scăzut. Autoritățile amintesc că în alți ani situația a fost și mai gravă, dar lucrurile s-au remediat.

Nicușor Buzgaru, director tehnic ABADL: Nivelul înregistrat în prezent în lacul Techirghiol este generat de condițiile de secetă, este în scădere datorită lucrărilor de intercepție executate în anii anteriori de ABADL și este considerat un nivel bun, chiar optim pentru dezvoltarea care contribuie la crearea nămolului sapropelic.

Malurile uscate nu înseamnă pierderea calităților terapeutice ale lacului Techirghiol, spun specialiștii.

Olga Surdu, medic: Este un complex de substanțe foarte stabile care nu suferă din acest punct de vedere. Deci proprietățile lui, atât cele biofizice cât și cele biochimice, combinate cu proprietățile apei, sunt în parametrii terapeutici.

Adrian Bîlbă, doctor în științe: E normal ca Techirghiol să scadă puțin la sfârșitul verii, se și hipersalinizează. Se creează condiții pentru fornarea nămolilor sapropelice.

În cele din urmă, peisajul rămâne unul dezolant, iar numărul turiștilor scade de la an la an.