Ministrul Mediului: ”Avem cetățeni care nu țin cont nici de regulile bunului simț, nici de lege”

„Am văzut ce înseamnă România turistică, ce dezastru poate să rămână după turiștii iresponsabili după o singură zi de activitate turistică, după ziua de 1 Mai. Am văzut câte tone de deșeuri au fost lăsate în urmă, abandonate, de oameni iresponsabili exact în locațiile unde, peste o lună, colegii noștri implicați în proiectul „Curățăm România” fac eforturi deosebite să schimbe fața acestei țări.

Din păcate, avem cetățeni, turiști sau nu, iresponsabili, care nu țin cont nici de regulile bunului simț, nici de lege, nici de lucrurile învățate acasă în cei 7 ani și abandonează deșeuri peste tot, în cursurile de apă, pe malul mării, în zonele de plajă, în zonele în care nu are ce căuta niciun deșeu”, a transmis ministrul Mediului.

Tanczos Barna a anunţat că îngroparea deşeurilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani. Măsura a fost luată după ce, în urma controalelor, au descoperit că mai multe primării construiau gropi în care depozitau ilegal deşeurile.

„La propunerea Ministerului Mediului, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care prevede că arderea, incendierea sau îngroparea deșeurilor constituie infracțiuni și se vor pedepsi cu închisoare de la trei la cinci ani. În plus, am clarificat, în lege, definiția abandonării deșeurilor, pentru care amezile se pot ridica la 20.000 de lei pentru persoane fizice și 70.000 de lei pentru persoane juridice.”, a mai spus ministrul Mediului.

Ministrul a anunțat că după o lună de la demararea campaniei Curățăm România au fost colectate peste 500.000 de kg de deșeuri:

„Am inițiat campania Curățăm România! pentru că dorim să schimbăm modul în care factorii de decizie și cetățenii se gândesc la gestionarea deșeurilor. În primele săptămâni ale campaniei Apele Române au organizat mai mult de 300 de acțiuni de ecologizare prin care au adunat mai mult de 131 de mii de kilograme de deșeuri de pe cursurile râurilor. (...)

Am lansat acum o lună campania Curățăm România care are rezultate notabile: s-au colectat peste 500.000 de kg de deșeuri, am avut peste 1500 de acțiuni de ecologizare, la care au participat 20.000 de angajați ai instituțiilor subordonate.”