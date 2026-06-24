Noul val de căldură amintește de tragedia care a ucis 70.000 de oameni în 2003. Europa dă "testul de rezistență” al caniculei

În această săptămână, continentul este traversat de un val intens de căldură care provoacă comparații cu dezastrul din 2003. FOTO: Getty Images

După ce un val de căldură produs în urmă cu 23 de ani în Europa a provocat 70.000 de decese, țările europene au luat măsuri pentru a încerca să reducă efectele unor crize similare. Au creat sisteme de avertizare timpurie, au organizat centre de răcorire și au ajutat spitalele să fie mai bine pregătite. Parisul a creat un registru al persoanelor în vârstă și vulnerabile, care primesc apeluri de verificare atunci când temperaturile cresc, potrivit NYT.

În această săptămână, continentul este traversat de un val intens de căldură care provoacă comparații cu dezastrul din 2003. Deși măsurile de siguranță adoptate atunci au ajutat Europa să evite repetarea unei catastrofe de aceeași amploare, continentul rămâne vulnerabil.

Europa de Vest, epicentrul valului de căldură

În Europa de Vest, aflată în epicentrul valului de căldură timpuriu din această săptămână, nivelul de utilizare a aerului condiționat rămâne relativ redus. Structura demografică a Uniunii Europene adaugă o provocare suplimentară, numărul absolut al persoanelor vârstnice crescând cu 40% în ultimele două decenii, ceea ce mărește populația cea mai expusă fenomenelor extreme.

Între timp, pe măsură ce emisiile de gaze cu efect de seră cresc, ritmul valurilor de căldură continuă să se accelereze. Dintre cele 52 de valuri de căldură oficiale înregistrate în Franța din 1947, jumătate au avut loc în ultimii 16 ani. „Ne-am adaptat, dar este departe de a fi suficient pentru ceea ce urmează”, a declarat Pierre Masselot, specialist la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Cel mai recent episod de căldură extremă a adus condiții asemănătoare celor din Sahara în capitalele turistice aglomerate, temperaturile din unele zone ale Europei de Vest fiind cu aproximativ 14 grade Celsius peste normal. În Franța, mai multe zile consecutive ar putea egala sau depăși recordurile absolute de temperatură. Autoritățile franceze au plasat o mare parte a țării sub alertă roșie, ceea ce înseamnă posibilitatea unui „impact puternic asupra sănătății”.

Serviciul meteorologic britanic Met Office a emis avertizări de căldură extremă și a precizat că recordurile lunii iunie au mari șanse să fie depășite. Temperaturile ridicate din timpul nopții vor „face foarte dificilă recuperarea organismului după căldura din timpul zilei, agravând stresul termic”, a declarat Mark Sidaway, adjunctul directorului de prognoză al instituției.

Valurile de căldură devin mai letale pe măsură ce se prelungesc, deoarece presiunea asupra organismului se acumulează. Chiar și atunci când nu provoacă semnale evidente de criză în timp real, ele pot avea un impact uriaș. Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 200.000 de persoane au murit din cauza căldurii în Europa în ultimii patru ani.

Scenariu sumbru privind valul de căldură din această vară

Aceste cifre ar putea sugera o mortalitate nu foarte diferită de cea din 2003. Însă Joan Ballester, profesor cercetător la Institutul de Sănătate Globală din Barcelona, spune că bilanțul victimelor din 2003 ar fi probabil mult mai mare dacă s-ar utiliza aceeași metodologie ca în studiile recente privind decesele cauzate de căldură. „Amploarea fenomenului din 2003 a fost mult mai mare”, a explicat Ballester.

Un studiu publicat acum doi ani în revista Nature a concluzionat că măsurile adoptate în ultimele două decenii au redus „substanțial” mortalitatea asociată căldurii, în special în rândul persoanelor vârstnice. Potrivit cercetării, numărul deceselor provocate de căldură în 2023 ar fi fost cu aproximativ 80% mai mare fără măsurile de adaptare implementate.

Totuși, acest progres nu a împiedicat apariția unor critici severe. Luna trecută, un editorial din cotidianul francez Le Monde a descris Franța drept „nepregătită”, subliniind că guvernul a relaxat regulile destinate îmbunătățirii clădirilor și locuințelor. Parisul se confruntă în continuare cu problema acoperișurilor din zinc, care dau orașului aspectul său caracteristic, dar transmit o cantitate mare de căldură către apartamentele de dedesubt.

Apoi există și problema aerului condiționat.

Aproximativ un sfert dintre locuințele din Franța sunt dotate cu astfel de sisteme de răcire. În Italia, jumătate dintre locuințe au aer condiționat. Deși aceste procente au crescut în ultimii ani, ele sunt departe de nivelurile din Statele Unite și Asia de Est. Factorii de decizie din Franța au preferat să încurajeze metode pasive de răcire a clădirilor, precum umbrirea și extinderea spațiilor verzi, argumentând că aerul condiționat suprasolicită rețelele energetice și contribuie la emisii.

Totuși, acesta poate oferi un refugiu salvator în timpul valurilor de căldură. Un studiu publicat în 2023 în revista The Lancet a identificat Parisul drept orașul cu cel mai ridicat risc asociat căldurii. În ansamblu, țările din nordul Europei, care nu au experiența acumulată de-a lungul deceniilor în gestionarea valurilor extreme de căldură, tind să prezinte cei mai mari factori de risc.

În Franța, dezastrul din 2003 este încă invocat drept cea mai mare catastrofă estivală și momentul în care pericolele căldurii extreme au devenit evidente. În acel an, valul de căldură a lovit la începutul lunii august, într-o perioadă considerată sacră pentru vacanțe, când politicienii, personalul medical și mulți tineri se aflau la mare. În schimb, persoanele vârstnice și vulnerabile au rămas în Paris, sufocându-se în apartamente supraîncălzite.

În cele din urmă, morga din Paris a fost depășită de situație. Orașul a instalat corturi frigorifice pentru depozitarea cadavrelor.

Deși Franța a devenit simbolul acelui dezastru, mortalitatea excesivă a fost comparabil de ridicată și în Luxemburg, Italia și Spania.

De această dată, orașele din Franța au deschis spații de răcorire în primării, muzee și biblioteci. La Paris a fost permis înotul în Canal Saint-Martin. Coordonatorii serviciilor sociale au efectuat apelurile de verificare, iar sute de școli au fost închise.

Mathilde Pascal, epidemiolog la agenția franceză de sănătate publică și una dintre persoanele care au contribuit la elaborarea planului de răspuns, a declarat că actualul val de căldură reprezintă un adevărat „crash-test” după ani de pregătiri.

„Suntem mai bine pregătiți”, a spus Pascal. Ea a amintit că școlile au fost închise, competițiile sportive au fost anulate, iar mulți angajați au fost îndemnați să lucreze de acasă.

„Sper că impactul va fi mai redus decât în 2003, dar mă tem că va fi totuși ridicat”, a adăugat ea. „Este pur și simplu atât de periculos.”