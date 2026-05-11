„Nu este normal”: Într-o singură zi din aprilie, toate cele mai fierbinți 50 de orașe de pe planetă au fost dintr-o singură țară

3 minute de citit Publicat la 19:30 11 Mai 2026 Modificat la 19:30 11 Mai 2026

Pe 27 aprilie, media temperaturilor maxime în toate cele 50 de orașe indiene de pe listă a atins 44,7°C. Foto: Profimedia Images

Într-o zi de la sfârșitul lunii aprilie, s-a întâmplat ceva extrem de neobișnuit. Fiecare oraș din topul celor mai calde 50 de localități de pe întreaga planetă se afla într-o singură țară: India.

Datele provin de la AQI, o platformă de monitorizare a calității aerului și a condițiilor climatice. „Nu există un precedent modern”, a precizat AQI pe site-ul său. „Aceasta nu este o lună aprilie normală. Și acest lucru necesită o analiză serioasă, bazată pe date concrete”.

Clasamentul AQI se bazează pe temperaturile înregistrate pe parcursul a 24 de ore, incluzând atât vârful din timpul zilei, cât și cel mai răcoros punct din timpul nopții, plus alți indicatori precum precipitațiile, vântul și umiditatea, scrie CNN.

Pe 27 aprilie, media temperaturilor maxime în toate cele 50 de orașe indiene de pe listă a atins 44,7°C (112,5 grade Fahrenheit).

În fruntea listei AQI s-a aflat orașul Banda, din statul Uttar Pradesh (nordul Indiei), o zonă cu un climat subtropical aspru, care aduce adesea veri brutale.

Însă căldura s-a intensificat anul acesta chiar înainte de lunile de vară, care sunt de obicei cele mai toride. Pe 27 aprilie, temperaturile în Banda au atins 46,2°C, conform AQI, fiind cea mai ridicată temperatură înregistrată oriunde pe planetă în acea zi. Mai mult, în zorii acelei zile, temperatura minimă în Banda a fost de nu mai puțin de 34,7°C.

Majoritatea celor mai calde orașe din India au fost localizate în „centura de căldură interioară” a țării, conform analizei AQI.

Sute de recorduri spulberate în aprilie

Valul de căldură extremă prin care a trecut India în a doua jumătate a lunii trecute „se numără printre cele mai aspre, dacă nu chiar cel mai dur pentru o lună aprilie, care de obicei nu este cea mai caldă lună a anului”, a declarat Maximiliano Herrera, climatolog și istoric meteo care monitorizează temperaturile extreme. El a adăugat că zeci, dacă nu chiar sute de recorduri de căldură pentru luna aprilie au fost spulberate.

Deși datele de la o singură zi nu indică neapărat o tendință pe termen lung, India se luptă de mult timp cu episoade de căldură tot mai intense, alimentate de criza climatică.

Verile devin tot mai fierbinți și încep tot mai devreme. Anul trecut, căldura sufocantă a lovit părți din India încă din aprilie, când temperaturile au sărit de 38°C, cu până la 5 grade peste media sezonieră.

Temperaturile din India devin atât de extreme încât ar putea „depăși limita de supraviețuire” pentru un om sănătos până în anul 2050

Căldura este cel mai letal tip de fenomen meteo extrem, iar cei mai afectați sunt cei vulnerabili, inclusiv copiii foarte mici și bătrânii, dar și cei care muncesc în aer liber și nu au unde să se adăpostească de soarele arzător. Căldura extremă amenință agricultura, producția de alimente și pune o presiune uriașă pe economia și sistemul de sănătate din India.

Valul de căldură din acest an a venit într-un moment în care țara se confruntă și cu efectele războiului din Iran, care a dus la tăierea livrărilor de petrol. Astfel, India a rămas cu un deficit de combustibil exact când nevoia de energie pentru climatizare este la cote maxime.

Unii se tem că urmează o vară de-a dreptul pârjolitoare. Departamentul de Meteorologie al Indiei a avertizat că mai multe regiuni sunt pe cale să înregistreze temperaturi peste media obișnuită.

De asemenea, sosirea iminentă a fenomenului El Niño, care își are originea în Oceanul Pacific, ar putea aduce probleme și pentru viitorul sezon al musonului.

Meteorologii au prognozat ploi sub medie pentru musonul din 2026, ceea ce alimentează temerile privind sectorul agricol, dar și rezervele de apă potabilă. În trecut, episoadele de El Niño au adus precipitații reduse și secete severe în țară.

Există un risc ridicat ca noi valuri de căldură extremă să afecteze mai multe state din centrul și estul Indiei spre sfârșitul acestei luni. Herrera a avertizat că indicele de confort termic — care măsoară cât de cald se simte de fapt, combinând temperatura cu umiditatea — ar putea urca până la 50 sau chiar 60 de grade Celsius. „Acestea sunt niveluri periculoase”, a concluzionat el.