Pentru prima oară după 52 de ani, centrala nucleară de la Kozlodui îşi reduce puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării

1 minut de citit Publicat la 08:25 21 Aug 2026 Modificat la 08:25 21 Aug 2026

Pentru prima oară după 52 de ani, centrala nucleară de la Kozlodui îşi reduce puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării. FOTO: Profimedia Images

Centrala nucleară Kozlodui reduce începând de vineri, cu aproximativ 120 MW, puterea unității 5, a anunțat Ministerul Energiei din Bulgaria, scrie Novinite.

Decizia face parte din măsurile luate pentru funcționarea în siguranță a centralei. Reducerea preventivă a puterii a devenit necesară din cauza scăderii continue, fără precedent, a nivelului Dunării. Prognozele pentru sectoarele fluviului aflate înaintea porțiunii bulgare indică o scădere în continuare a nivelului apei.

Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare a centralei nucleare Kozlodui când puterea unei unități este redusă din cauza unor condiții meteorologice și hidrologice extreme, a precizat Ministerul Energiei.

Încă de la începutul lunii iulie, când au apărut primele semne ale unei scăderi de durată a nivelului Dunării și prognozele privind o secetă prelungită în Europa de Vest și Centrală, la centrala nucleară a fost înființat un grup de lucru pentru gestionarea situației. A fost activată o procedură care cuprinde toate măsurile și acțiunile necesare pentru funcționarea sigură și fiabilă a unităților nucleare în cazul unei scăderi îndelungate a nivelului fluviului.

Apa din Dunăre este folosită pentru răcirea aburului în condensatoarele aflate în partea nenucleară a centralei. Aceasta nu este utilizată pentru răcirea reactoarelor nucleare.

Alimentarea cu apă este asigurată de o stație proprie de pompare amplasată pe malul Dunării. Stația a fost proiectată și construită astfel încât să furnizeze cantitatea necesară de apă chiar și atunci când nivelul fluviului este scăzut.

Potrivit Ministerului Energiei, această infrastructură, împreună cu întreținerea corespunzătoare a instalațiilor, a permis centralei Kozlodui să funcționeze normal și să contribuie la siguranța sistemului energetic național și regional. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care mai multe unități nucleare din țările europene aflate de-a lungul Dunării au fost oprite sau și-au redus producția până la nivelul tehnologic minim.

În actuala situație hidrologică fără precedent, echipele centralei lucrează permanent pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă a instalațiilor nucleare.

Agenția bulgară de presă BTA amintește că, până acum, centrala Kozlodui funcționa fără modificarea programului de producție, deși fuseseră luate măsuri suplimentare din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Grupul de lucru format în cadrul centralei analizează toate soluțiile posibile pentru menținerea activității. O atenție deosebită este acordată instalațiilor stației de pompare de pe malul fluviului.

Specialiștii caută permanent soluții tehnice pentru îmbunătățirea funcționării pompelor, a sistemelor de răcire ale unităților energetice, a depozitului pentru combustibilul nuclear uzat și a întregului complex hidrotehnic. În același timp, instalațiile sunt supravegheate și verificate fără întrerupere.