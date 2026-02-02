„Seamănă cu o scorpie”: Un pește prădător tropical pune în pericol ecosistemul din Marea Neagră. Specia se extinde rapid

Pescar în Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O specie de pește prădător care nu aparține ecosistemului Mării Negre le dă bătăi de cap specialiștilor. În ultima perioadă, mai multe exemplare au fost prinse în plasele pescarilor. Este vorba despre rockfish-ul coreean, o apariție rară, comestibilă, dar care poate avea un impact major asupra biodiversității marine, fiind un prădător agresiv.

Rockfish-ul coreean (n.r. Sebastes schlegelii) este originar din Pacificul de Nord-Vest, în special din zonele Coreei și Chinei. Are un corp robust și un comportament agresiv, fiind un prădător eficient în mediul său natural. În Marea Neagră, se hrănește cu pești mai mici și crustacee, inclusiv guvizi.

Specia de pește prădător se extinde rapid

Primele cercetări indică o extindere rapidă a speciei.

„După primele cercetări am observat o expansiune majoră. Specia este prezentă în toate porturile de la Marea Neagră și în habitatele de coastă. Are o creștere rapidă, ajunge în 3-4 ani la 2 kilograme, ceea ce reprezintă un risc major asupra speciilor mici, cum ar fi guvizii cu care se hrănește. Singurii care ar putea să o mănânce ar fi delfinii”, a explicat George Țiganov, cercetător științific.

Specialiștii spun că peștele ar fi ajuns în Marea Neagră prin apa de balast a navelor comerciale, pe fondul traficului maritim intensificat și al temperaturilor mai ridicate ale apei.

„În ultimii 2-3 ani, de când cu războiul, traficul a crescut, iar vectorul de pătrundere a acestor specii este bine conturat. Cu o mare mai caldă, aflată în schimbare, este posibil ca multe specii din alte mări să își găsească o casă bună la noi, în Marea Neagră. O specie, dacă nu are prădători naturali, poate crea dezechilibre”, a spus Victor Niță, cercetător științific.

Creșterea temperaturii apei mării favorizează adaptarea speciilor invazive

„Este o tendință de creștere a temperaturii apei mării, atât la nivel global cât și în Marea Neagră. Am avut temperaturi superioare față de media multianuală. În prezent, temperatura corespunde cu media multianuală, geamandurile spun 3,5 grade la Mamaia, dar, considerând valorile din ultimele luni, această schimbare, această creștere a temperaturii a fost una consistentă, adică peste media multianuală”, a precizat Răzvan Mateescu, cercetător științific.

Specia a fost observată de-a lungul coastelor în aproape întregul bazin al Mării Negre, iar în plasele pescarilor au ajuns atât exemplare mari, cât și mici.

„Noi peștele acesta negru, și bizar, care seamănă cu o scorpie, dar neagră, l-am prins în talian, doar unul, din fericire sau din păcate. Cei de la institut ne-au spus și cum se cheamă, au zis că e și bun la gust, venit din Coreea. Acum câteva săptămâni, băieții de la 2 Mai au zis că și ei au prins”, a povestit Matei Datcu, pescar, pentru Antena 3 CNN.

Specialiștii cer măsuri mai stricte privind gestionarea apei de balast și protejarea ecosistemului marin, pentru a preveni transformarea unei apariții rare într-o amenințare permanentă.