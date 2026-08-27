Turiștii şi-au scrijelit numele pe 350 de bambuşi în pădurea din Kyoto. Dezastrul a dus la o decizie radicală a primăriei

Pădurea de bambus Arashiyama din Kyoto se numără printre cele mai populare obiective turistice din Japonia. Sursa foto: Getty Images

Turiștii au gravat nume pe aproape 350 de tulpini de bambus din dumbrava Arashiyama din Kyoto, Japonia, şi, din nefericire, pagubele nu pot fi reparate. Autoritățile au început să taie bambusul și, totodată, să mute pădurea tânără într-o zonă inaccesibilă vizitatorilor, relatează The Times of India.

Cunoscută în întreaga lume, Pădurea de Bambus Arashiyama din Kyoto se numără printre cele mai populare și fotografiate obiective turistice din Japonia. Din păcate, aceasta este afectată, după ce sute de turiști au scrijelit numele și alte scrieri în tulpinile de bambus. O investigație a orașului arată că aproximativ 350 de plante de bambus, aflate de-a lungul popularei poteci de plimbare, au fost deteriorate din primăvara anului 2025, conform sursei citate.

Pagubele i-au determinat oficialii orașului Kyoto să ia măsuri. Potrivit Strait Times, orașul a planificat tăierea unei suprafețe de aproximativ 30 de metri pătrați de bambus, inclusiv unele dintre plantele deteriorate, pentru a proteja dumbrava.

› Vezi galeria foto ‹

Mai mult, autoritățile au vrut să mute bambusul mai departe de potecă, astfel încât vizitatorii să nu poată ajunge cu ușurință la tulpini.

Aleea din Pădurea de Bambus Arashiyama, situată în cartierul Ukyo din oraşul Kyoto, este vizitată atât de turiști japonezi, cât și de cei străini. Traseul trece printr-o dumbravă de bambus și este cunoscut pentru peisajele sale. Însă, scrierile și numele gravate în bambus au devenit o problemă tot mai mare, pe măsură ce numărul vizitatorilor a crescut din nou după pandemia de COVID-19.

Problema a fost semnalată în timpul unei inspecții municipale efectuate anul trecut. Oficialii au descoperit aproximativ 350 de plante de bambus deteriorate de-a lungul potecii.

Când zona a fost vizitată pe 17 noiembrie 2025, diferite tipuri de scrieri puteau fi văzute gravate pe tulpinile de pe ambele părți ale traseului aglomerat. Unele păreau să fie nume, inclusiv "Kate", scris în engleză, și "Yoshitaka", scris în hiragana.

Pagubele provocate bambusului au crescut odată cu numărul vizitatorilor

Administrația orașului Kyoto deține o suprafață de aproximativ 2,3 hectare de teren de-a lungul aleii, unde cresc în mod natural aproape 7.000 de plante de bambus. Numărul mare de plante deteriorate a stârnit îngrijorări cu privire la starea și aspectul celebrei păduri.

O angajată a unei companii, în vârstă de 34 de ani, care vizita zona împreună cu o prietenă din Kasugai, în prefectura Aichi, și-a exprimat dezamăgirea după ce a văzut pagubele. "Este graffiti peste tot, stricând peisajul", a spus ea.