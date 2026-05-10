Un orășel din Polonia e cea mai „eco” localitate din UE. Cum arată topul celor mai „reziliente” orașe europene la schimbările climatice

Stațiunea poloneză Piwniczna-Zdrój a primit un punct de 8,5 din 10, la capitolul ecologie. Foto: Getty Images

O stațiune balneară cu circa 5.000 de locuitori din Polonia, situată în regiunea Munților Beskidy, care fac parte din lanțul muntos al Carpaților, a fost clasificat drepte cel mai „rezilient” loc la schimbări climatice din Uniunea Europeană.

CoolCity, o platformă online dedicată ajustării și adaptării politicilor municipale la schimbările climatice, a publicat recent un index care clasifică peste 11.000 de localități din UE, în baza a cinci indicatori climatici: permeabilitatea solului, starea vegetației, biodiversitatea, calitatea apei și nivelul temperaturii.

Fiecare astfel de indicator a fost măsurat cu ajutorul senzorilor specializați, inclusiv de pe sateliții Sentinel și Landsat, iar analiza finală a fost realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Stațiunea balneară Piwniczna-Zdrój, aflată în Polonia, la circa 5 kilometri de granița cu Slovacia, a înregistrat cel mai mare scor, cu un punctaj total de 8,5 din 10 posibile.

În topul celor mai „eco” orașe europene, după localitatea din Polonia s-au clasat Echinos (Grecia) și Ii (Finlanda).

Piwniczna-Zdrój a primit un scor perfect de 10 la capitolul „permeabilitatea solului”, care măsoară modul în care construcțiile de beton dintr-un oraș duc la creșterea indicelui de temperatură resimțit de populație.

Localitatea poloneză a mai obținut un scor de 9,6 la starea vegetației - adică cantitatea de „verdeață” (pomi, grădini etc.) aflată într-un oraș și care contribuie la scăderea temperaturii. Astfel, orașul polonez are peste 2.000 de metri pătrați de vegetație pe cap de locuitor.

În cazul orașelor „mari” din UE (cu o populație de peste 500.000 de locuitori), cel mai bine se situează, din punct de vedere „rezilienței” eco, orașele Stockholm și Gotteborg din Suedia. Orașul Cracovia, din Polonia, se situează, de asemenea, pe locul 6 în acest clasament.