Un sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos a fost realizat cu bani din PNRR

Un sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos a fost realizat cu bani din PNRR. FOTO: Hepta

Un proiect de monitorizare în timp real a sturionilor sălbatici şi a parametrilor de mediu, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a fost finalizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) Bucureşti, până la data de 31 august 2026, notează Agerpres.

Proiectul "Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos" a fost derulat în vederea atingerii Jalonului 39 - Reţea de monitorizare, comunicare şi transmitere date privind sturionii sălbatici din cadrul PNRR.

Proiectul a inclus realizarea şi operaţionalizarea Centrului de Monitorizare, Alarmare şi Verificare Genetică a Sturionilor Sălbatici (CMAVG-Sturioni), inclusiv a Laboratorului de Secvenţiere Genomică de Nivel de Biosecuritate II.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost realizată şi operaţionalizată o reţea de monitorizare în timp real a parametrilor de mediu şi a exemplarelor de sturioni sălbatici marcate cu emiţătoare ultrasonice, pe întregul sector de aproximativ 1.500 de kilometri al Dunării de Jos.

INCDPM precizează că a fost dezvoltată şi o tehnologie pentru marcarea şi eliberarea sturionilor echipaţi cu emiţătoare ultrasonice, procesul putând fi supravegheat în timp real. Totodată, au fost achiziţionate echipamente specifice pentru asigurarea mentenanţei sistemului integrat de monitorizare a parametrilor de mediu şi a speciilor de sturioni.

Ce mai include proiectul

Proiectul include şi dezvoltarea unor aplicaţii software personalizate, bazate pe tehnologii de inteligenţă artificială, pentru prelucrarea în timp real a parametrilor de mediu şi a datelor privind sturionii sălbatici marcaţi cu emiţătoare ultrasonice, precum şi pentru gestionarea bazelor de date rezultate obţinute prin utilizarea sistemului integrat de monitorizare.

"Scopul atins al proiectului a constat în realizarea unei reforme reziliente în domeniul protecţiei mediului şi al conservării biodiversităţii, prin crearea premiselor necesare pentru reconcilierea dintre comunităţile de pescari şi autorităţile responsabile", se menţionează în comunicat.

Proiectul a urmărit realizarea unei infrastucturi de cercetare eficiente în vederea îndeplinirii obiectivului de "toleranţă zero faţă pescuit ilegal" stabilit de Comisia Europeană (CE) în cadrul Pactului Verde European (European Green Deal), concomitent cu dezvoltarea unui cadru favorabil pentru protejarea şi refacerea populaţiilor de sturioni sălbatici, astfel încât, în viitor, autorităţile să poată reevalua posibilitatea redeschiderii pescuitului controlat, în condiţiile atingerii unui statut favorabil de conservare a acestor specii, susţin reprezentanţii institutului în comunicat.

Totodată, implementarea proiectului asigură un instrument util pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziilor viitoare privind gestionarea durabilă a acestor specii, prin monitorizarea populaţiilor de sturioni sălbatici şi a parametrilor de mediu, precum si

prin utilizarea tehnologiilor digitale si de inteligenţă artificială pentru analiza si interpretarea datelor.

Sistemul este destinat şi consolidării colaborării dintre instituţiile responsabile de protecţia mediului şi combaterea braconajului, INCDPM menţionând printre partenerii vizaţi Inspectoratul General al Poliţiei Române, Jandarmeria Română, Garda Naţională de Mediu, Garda de Coastă şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

Potrivit sursei citate, infrastructura creată va putea furniza date pentru fundamentarea unor decizii şi măsuri privind poluarea apelor Dunării, parametrii hidrodinamici, morfologia albiei, prognozarea situaţiilor extreme, impactul schimbărilor climatice, migraţia speciilor de sturioni, impactul construcţiilor hidrotehnice, precum şi identificarea şi implementarea unor soluţii bazate pe natură.

"Această colaborare poate contribui, inclusiv prin luarea în considerare a principiilor Taxonomiei UE, la conservarea şi refacerea biodiversitatii dunărene şi deltaice, la protejarea habitatelor acvatice şi la refacerea populaţiilor de sturioni sălbatici", au transmis reprezentanţii institutului.

INCDPM apreciază că "proiectul are un caracter inovator şi de unicitate la nivel mondial", prin integrarea, într-un sistem unitar, a tehnologiilor din domeniul telecomunicaţiilor, telemetriei acustice şi inteligenţei artificiale într-un sistem complex de

monitorizare, destinat dezvoltării unor soluţii viabile pentru protejarea biodiversităţii.