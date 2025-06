Alertă „risc extrem de incendii”, în România și alte patru țări din Europa, în acest weekend, emisă de Copernicus

Prognoza privind pericolul de incendiu pentru perioada 24-30 iunie indică un risc extrem în Europa Centrală și de Est. Condiții acute sunt așteptate în Grecia, Croația, România, Bulgaria, Italia și sudul Spaniei, a anunțat, miercuri, Serviciul Copernicus de monitorizare a schimbărilor climatice.

Previziunile privind pericolul de incendii, exprimate ca anomalii ale indicelui meteorologic al incendiilor, arată că în cea mai mare parte a continentului, în special în Europa Centrală și de Est, în Balcani, în Peninsula Anatoliană și în nordul Africii, vor predomina condiții meteorologice foarte extreme pentru incendii. De asemenea, sunt așteptate condiții extreme în Peninsula Iberică și în estul Marii Britanii, arată Institutul Copernicus, în prognoza pentru perioada 24-30 iunie 2025.

