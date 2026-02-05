ANM a anunţat cum s-a format ciclonul Leonardo, care a făcut ravagii în Spania. Cum va influenţa vremea şi temperaturile din România

ANM a anunţat cum s-a format Leonardo. Sursa foto: ANM

Administraţia Naţională de Meteorologie a explicat că, în intervalul 5-6 februarie, cea mai mare parte a continentului european se găsește sub influența unui câmp de presiune scăzută, respectiv o arie depresionară cu origini în zona Oceanului Atlantic și care a continuat să se extindă cuprinzând vestul, sudul, centrul și estul Europei. ANM a transmis că acest relief baric va fi de interes în ce privește evoluția vremii și în România, deoarece traiectoria sa va determina acumularea cantăților de precipitații în partea sa ascendentă, respectiv în județele din nordul Munteniei și din sud-vestul Moldovei.

"În intervalul menționat, cea mai mare parte a continentului european se găsește sub influența unui câmp de presiune scăzută, respectiv o arie depresionară cu origini în zona Oceanului Atlantic și care a continuat să se extindă cuprinzând vestul, sudul, centrul și estul Europei. Doar în extremitatea de nord și nord-est se păstrează fragmente din anticiclonul siberian care a determinat și vremea geroasă din intervalul precedent în zona țării noastre.

Ciclonul extins își menține persistența prin alimentarea continuă generată de contrastul termic substanțial dintre aerul polar extins peste jumătatea nordică a continentului și aerul tropical provenit din sud. A doua sursă este legată de însăși originea formării acestui sistem sinoptic, respectiv apele oceanice, care furnizează un aport substanțial de umezeală. Acest aport s-a reflectat în cantitățile foarte mari de precipitații înregistrate în zona Spaniei, ️de ordinul sutelor de litri pe metru pătrat, determinând inundații, pagube materiale semnificative și pierderi de vieți omenești.

De altfel, acest nucleu a fost denumit LEONARDO la data de 2 februarie de către IPMA (Institutul Portughez al Mării și Atmosferei), după ce a îndeplinit criteriile de numire, fiind emise alerte de cod roșu și portocaliu. În figura 1 (foto jos, în postarea Facebook) se observă poziția sistemului și extinderea sa spre continent, evidențiate de câmpul presiunii la nivelul mării", a explicat ANM, adăugând:

"Contextul baric și diferențele termice din zona Mării Mediterane au condus la ciclogeneză, astfel că, sistemele frontale aferente unui nou ciclon au abordat partea de sud și sud-est a Europei și au determinat cantități importante de apă și în aceste regiuni, dar nu la aceeași intensitate. În figura 2, ce reprezintă distribuția geopotențialului și a temperaturii la nivelul de 500 hPa, pot fi evidențiate pricipalele fronturi atmosferice active la nivel european".

Cum va fi vremea în România

"Acest relief baric va fi de interes în ce privește evoluția vremii și în România, deoarece traiectoria sa va determina acumularea cantăților de precipitații în partea sa ascendentă, respectiv în județele din nordul Munteniei și din sud-vestul Moldovei se estimează 25...30 și izolat peste 40...50 l/mp.

În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de ninsoare ce vor mai depune un strat nou de zăpadă, dar și vântul va prezenta intensificări cu rafale de peste 100 km/h, ceea ce va determina viscol și vizibilitate scăzută. În figura 3 se identifică mai multe soluții ale modelelor numerice de prognoză a vremii ce vizează distribuția și cantitatea de precipitații pe un interval de 24 de ore (din 5 februarie ora 08 până în 6 februarie ora 08).

Ulterior acestui interval, treptat aria precipitațiilor se va restrânge și vor slăbi în intensitate, însă atmosfera va rămâne dinamică pe tot parcursul lunii februarie, astfel că vor alterna advecțiile calde cu cele reci și precipitațiile vor traversa țara în mod repetat", a mai precizat ANM.