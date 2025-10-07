ANM: Activitatea ciclonică la această intensitate este mai rar întâlnită. Ultimul cod roșu de ploi a fost în 2024 la Galați

ANM a explicat de ce ciclonul este atât de intens. Sursa foto: Profimedia Images

Activitatea ciclonică mediteraneană din această perioadă este normală, însă intensitatea precipitațiilor este mai rar întâlnită, potrivit meteorologului de serviciu Iris Răducanu. Ultimele coduri roșii de ploi abundente au fost emise în anul 2022 pentru județul Vâlcea și zona de munte a județelor Argeș și Gorj și respectiv, în 2024 pentru județul Galați, scrie Agerpres.

„În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană se încadrează în parametrii așteptați, însă intensitatea precipitațiilor, mai ales în sud-estul țării, este ceva mai rar întâlnită. Ultimul cod roșu emis pentru ploi abundente a fost în 2022 pentru județul Vâlcea și zona de munte a județelor Argeș și Gorj, iar în 2024 pentru județul Galați”, a declarat Iris Răducanu, meteorolog de serviciu, pentru Agerpres.

Codul roșu de ploi torențiale este valabil din această seară, de la ora 21:00, până mâine după-amiază, la ora 15:00 și vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. În aceste zone cantitățile de apă vor ajunge la 80-100 litri pe metru pătrat și izolat chiar 120-140 litri pe metru pătrat, cu posibilitatea apariției descărcărilor electrice.

Meteorologul a precizat că, după acest interval, aria precipitațiilor se va restrânge și intensitatea lor va scădea, motiv pentru care codul roșu nu va fi prelungit. Începând de miercuri seara și joi, vremea se va ameliora, iar precipitațiile vor fi reduse. Tot joi, în estul și sud-estul țării va fi în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, iar în Carpații de Curbură și Estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele vor depăși 90 km/h.

De asemenea, se estimează că, după 9 octombrie, temperaturile vor crește și se vor situa în limitele normale ale perioadei, între 13-14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 21-22 de grade în Lunca Dunării. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat pentru Digi24 că un ciclon mediteranean, de umezeala din bazinul vestic al Mării Negre, poate să genereze cantități importante mari de apă, dar şi de precipitații, mult peste media lunii octombrie.

„Este o situație de excepție, având în vedere că, pentru luna octombrie, acesta este al doilea cod roșu emis pentru areale din sud-estul țării, după cel anterior, din sud-vest. Valorile precipitațiilor pot depăși de trei ori cantitatea medie lunară pentru octombrie în zonele afectate”, a subliniat Mateescu.

După expirarea codului portocaliu de mâine seară și codului galben, va rămâne în vigoare, până joi după-amiază, un cod galben pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, pentru intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h și în zonele montane de peste 1.700 metri, rafale de 80-90 km/h.