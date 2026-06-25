ANM anunță Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă în toată România. Cât staționează valul de aer fierbinte. Harta regiunilor afectate

2 minute de citit Publicat la 10:18 25 Iun 2026 Modificat la 10:18 25 Iun 2026

Toată România va fi cuprinsă de caniculă, de joi și până la sfârșitul săptămânii. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, joi, că un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării în perioada 25 iunie - 29 iunie.

Potrivit ANM, va fi caniculă vineri, 26 iunie, în vestul și nord-vestul teritoriului.

Canicula va cuprinde, sâmbătă, 27 iunie, zonele din centru și sud.

Duminică, 28 iunie, valul canicular se va instaura în toată România.

Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului.

Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime specifice zonelor tropicale.

Acestea se vor situa la nivel național între 14 și 25 de grade.

Potrivit ANM, valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.

Cod Galben de caniculă, joi

ANM a emis Cod Galben de caniculă în intervalul 25 iunie, ora 12 - 25 iunie, ora 21, când se vor manifestata temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Astfel, joi, valul de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării.

În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se așteapră valori termice deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest.

Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cod Galben de caniculă, vineri

Un al doilea Cod Galben de caniculă a fost emis de ANM pentru ziua de vineri, 26 iunie, fiind valabil între orele 12 și 21.

Valul de căldură se va extinde în toate regiunile.

În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal.

Cod Portocaliu de caniculă în România

Un Cod Portocaliu de caniculă va fi în vigoare, sâmbătă, 27 iunie, în nord-vestul țării, cu intervalul de valabilitate situat între orele 12 și 21.

Vor fi afectate județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

În Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată calendaristică.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.