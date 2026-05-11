Avertizare ANM: Cod galben de ploi, descărcări electrice și vijelii în jumătate de țară. Harta zonelor afectate

Modificat la 10:23 11 Mai 2026

Publicat la 10:19 11 Mai 2026

Meteorologii anunţă ploi și vijelii în mai multe județe din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, în intervalul 11 mai, ora 13 – 12 mai, ora 14, în mai multe regiuni din țară.

Potrivit ANM, în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.

De asemenea, potrivit meteorologilor, marți, 12 mai, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri, 13 mai, și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

În cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h.