Avertizare imediată de furtuni și ploi torențiale în mai multe județe. Meteorologii au anunțat Cod Galben. Lista localităților afectate

1 minut de citit Publicat la 09:28 04 Iul 2026 Modificat la 09:35 04 Iul 2026

ANM a emis sâmbătă dimineață avertismente imediate Cod Galben de furtună și averse torențiale pentru mai multe județe. Foto: Getty Images

ANM a emis, sâmbătă, avertizare Cod Galben de furtuni și ploi puternice pentru mai multe județe.

Intervalul de valabilitate este 08:40 - 10:00 dimineața.

În perioada respectivă sunt anunțate averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Conform sursei citate, sunt vizate următoarele localități din județul Prahova: Câmpina, Băicoi, Brazi, Filipeștii de Pădure, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Telega, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Bănești, Șirna, Gorgota, Poiana Câmpina, Mănești, Cocorăștii Colț, Provița de Jos, Tinosu.

În județul Giurgiu, se află sub Cod Galben: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Grădinari, Joița, Mârșa, Săbăreni, Cosoba.

Codul Galben este anunțat și în județul Dâmboviţa.

Aici, se află sub avertizare Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Tărtășești, Dărmănești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Niculești, Glodeni, Nucet, Ocnița, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Iedera, Ulmi, Produlești, Costeștii din Vale, Raciu, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Vișinești, Butimanu, Slobozia Moară, Vârfuri, Cornățelu, Bilciurești.

De asemenea, în județul Teleorman sunt sub avertizare localitățile Blejești, Gratia, Sârbeni, Purani.