Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu și Cod galben de ploi, vânt și descărcări în 11 județe. Lista localităților vizate

3 minute de citit Publicat la 18:58 14 Iul 2026 Modificat la 19:03 14 Iul 2026

Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificări ale vântului. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben și Portocaliu de ploi, valabile în localități din 11 județe, până marți seara. Potrivit meteorologilor, sunt anunțate averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.

Cod portocaliu de ploi

În zona: Județul Bacău: Plopana, Lipova, Dămienești, Roșiori;

Județul Neamţ: Ion Creangă, Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni, Pâncești, Poienari;

Județul Vaslui: Băcești, Dumești, Todirești, Oșești, Negrești, Gârceni, Rafaila;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu rafale de 60...70 km/h, grindină cu diametrul de 1...3 cm.

Valabil de la 14-07-2026 ora 18:17, până la 14-07-2026, ora 19:20.

În zona: Județul Mureş: Sovata, Eremitu, Ghindari, Chiheru de Jos, Chibed, Sărățeni, Măgherani, Bereni;

Județul Harghita: Praid, Corund, Zetea, Lupeni, Dealu, Atid, Vărșag;

Se vor semnala local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină de mici dimensiuni(1...2 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 35...50 l/mp.

Valabil de la 14-07-2026, ora 17:50 până la 14-07-2026, ora 18:50.

Cod galben de ploi și vânt

În zona: Județul Bacău: Agăș, Ghimeș-Făget, Palanca, Brusturoasa;

Județul Neamţ: Piatra Șoimului, Pângărați, Tarcău, Alexandru cel Bun;

Județul Iaşi: Tomești, Răducăneni, Costuleni, Ciortești, Comarna, Schitu Duca, Scânteia, Prisăcani, Cozmești, Gorban, Dolhești, Dobrovăț, Țuțora, Moșna, Grozești;

Județul Vaslui: Codăești, Văleni, Zăpodeni, Solești, Rebricea, Tăcuta, Bunești-Averești, Miclești, Negrești, Tătărăni, Dănești, Boțești, Tanacu, Vulturești, Ferești;

Se vor semnala averse care vor acumula 15...20 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu rafale de 40...55 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

În zona: Județul Braşov: Rupea, Jibert, Cața, Bunești;

Județul Mureş: Sighișoara, Sângeorgiu de Pădure, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Daneș, Acățari, Vânători, Ghindari, Gălești, Apold, Nadeș, Saschiz, Neaua, Vețca;

Județul Harghita: Cristuru Secuiesc, Șimonești, Mugeni, Atid, Avrămești, Secuieni, Porumbeni, Săcel, Dârjiu;

Județul Sibiu: Iacobeni, Brădeni;

Se vor semnala local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

Valabil de la 14-07-2026, ora 18:16 până la 14-07-2026, ora 19:15.

În zona: Județul Bacău: Buhuși, Balcani, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Gârleni, Luizi-Călugăra, Zemeș, Livezi, Nicolae Bălcescu, Filipești, Sănduleni, Solonț, Măgura, Racova, Hemeiuș, Scorțeni, Strugari, Berești-Bistrița, Itești;

Județul Neamţ: Roznov, Borlești, Zănești, Podoleni, Rediu, Români, Cândești, Bahna, Costișa, Tazlău, Moldoveni;

Se vor semnala averse care vor acumula 15...20 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu rafale de 40...55 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

Codul este valabil de la 14-07-2026, ora 18:15 până la 14-07-2026, ora 19:00.

În zona: Județul Alba: Jidvei, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Fărău;

Județul Mureş: Târnăveni, Adămuș, Bichiș;

Județul Sibiu: Mediaș, Copșa Mică, Axente Sever, Bazna, Târnava, Micăsasa, Blăjel, Valea Viilor;

Se vor semnala local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

Codul este valabil de la 14-07-2026, ora 18:08 până la 14-07-2026 ora 19:10.

În zona: Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Călan, Simeria, Băița, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Ghelari, Teliucu Inferior, Vețel, Zam, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Vorța, Pestișu Mic, Mărtinești, Burjuc, Cerbăl, Cârjiți, Lelese, Bătrâna;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, grindină de mici dimensiuni (1 cm).

Valabil de la 14-07-2026, ora 17:55 până la : 14-07-2026, ora 19:00.

În zona: Județul Bacău: Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Poduri, Asău, Agăș, Berești-Tazlău, Slănic-Moldova, Berzunți, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Pârgărești, Măgirești, Sănduleni, Scorțeni, Strugari, Ardeoani, Bogdănești;

Județul Galaţi: Pechea, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Foltești, Scânteiești, Cuca, Băleni, Rediu, Vlădești, Băneasa, Jorăști, Oancea, Suhurlui;

Județul Neamţ: Bozieni, Stănița, Boghicea, Pâncești, Poienari;

Județul Iaşi: Țibănești, Țibana, Voinești, Dagâța, Mironeasa, Sinești, Popești, Horlești, Tansa, Ipatele, Mădârjac;

Județul Vaslui: Băcești, Dumești, Todirești;

Se vor semnala local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.

Valabil de la 14-07-2026 ora 17:35, până la 14-07-2026 ora 19:00.