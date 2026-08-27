Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu și galben de furtuni în localități din șase județe. Lista zonelor afectate

Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu și galben de furtuni în localități din șase județe. Lista zonelor afectate

A.O.
1 minut de citit Publicat la 15:22 27 Aug 2026 Modificat la 16:39 27 Aug 2026
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Alertă de vreme rea de la ANM.Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizări nowcasting de vreme severă în mai multe localități din județele Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu și Harghita. Astfel, un Cod galben de furtuni e valabil în zeci de orașe și comune din Bistrița-Năsăud, în timp ce restul localităților din Alba, Sibiu și Harghita se află sub Cod portocaliu. 

Update: ANM a extins Codul portocaliu de vijelii pentru județele Covasna și Brașov.

Fenomene vizate: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, vijelie (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

Zone afectate:

Județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Bățani, Cernat, Bodoc, Valea Crișului, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Malnaș.

Avertizarea este valabilă în intervalul 16:27 - 17:25.

Județul Braşov: Zărnești, Râșnov, Predeal, Bran, Moieciu, Vulcan, Poiana Mărului, Holbav.

Fenomene vizate: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, vijelie (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

Avertizarea este valabilă în intervalul 16:18 - 17:20.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Cod galben de furtuni în județul Bistrița-Năsăud

Valabil joi, între orele 15:20 - 16:20; 

Localitățile afectate: Bistrița, Năsăud, Beclean, Lechința, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Dumitra, Șintereag, Braniștea, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Salva, Negrilești, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Chiuza, Ciceu-Giurgești;

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni(1..2 cm).

Cod portocaliu de furtuni în județele Alba și Sibiu

Valabil joi, între orele 14:50 - 15:50; 

Localitățile afectate: 

  • Județul Alba: Alba Iulia, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Berghin, Roșia de Secaș, Cut, Doștat;
  • Județul Sibiu: Miercurea Sibiului, Păuca, Apoldu de Jos, Ludoș;

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

Cod portocaliu de furtuni în județul Harghita

Valabil joi, între orele 14:40 - 15:40;

Localitățile afectate: Miercurea Ciuc, Praid, Joseni, Zetea, Suseni, Lupeni, Vărșag;

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

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