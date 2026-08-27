Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu și galben de furtuni în localități din șase județe. Lista zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 15:22 27 Aug 2026 Modificat la 16:39 27 Aug 2026

Alertă de vreme rea de la ANM.Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizări nowcasting de vreme severă în mai multe localități din județele Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu și Harghita. Astfel, un Cod galben de furtuni e valabil în zeci de orașe și comune din Bistrița-Năsăud, în timp ce restul localităților din Alba, Sibiu și Harghita se află sub Cod portocaliu.

Update: ANM a extins Codul portocaliu de vijelii pentru județele Covasna și Brașov.

Fenomene vizate: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, vijelie (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

Zone afectate:

Județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Bățani, Cernat, Bodoc, Valea Crișului, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Malnaș.

Avertizarea este valabilă în intervalul 16:27 - 17:25.

Județul Braşov: Zărnești, Râșnov, Predeal, Bran, Moieciu, Vulcan, Poiana Mărului, Holbav.

Fenomene vizate: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, vijelie (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

Avertizarea este valabilă în intervalul 16:18 - 17:20.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Cod galben de furtuni în județul Bistrița-Năsăud

Valabil joi, între orele 15:20 - 16:20;

Localitățile afectate: Bistrița, Năsăud, Beclean, Lechința, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Dumitra, Șintereag, Braniștea, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Salva, Negrilești, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Chiuza, Ciceu-Giurgești;

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni(1..2 cm).

Cod portocaliu de furtuni în județele Alba și Sibiu

Valabil joi, între orele 14:50 - 15:50;

Localitățile afectate:

Județul Alba: Alba Iulia, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Berghin, Roșia de Secaș, Cut, Doștat;

Județul Sibiu: Miercurea Sibiului, Păuca, Apoldu de Jos, Ludoș;

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).

Cod portocaliu de furtuni în județul Harghita

Valabil joi, între orele 14:40 - 15:40;

Localitățile afectate: Miercurea Ciuc, Praid, Joseni, Zetea, Suseni, Lupeni, Vărșag;

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm).