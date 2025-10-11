Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM. Cod roșu de vânt puternic în două județe. Lista zonelor vizate

Publicat la 09:42 11 Oct 2025
Cod roșu de vânt puternic în două județe. Foto: Getty images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting cod roșu și portocaliu de vânt puternic, valabile în două județe ale țării.

Cod roșu

Valabil de la : 11-10-2025 ora 9:15 până la : 11-10-2025 ora 12:00

Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m;
Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: Intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

Cod portocaliu

Valabil de la: 11-10-2025 ora 7:35 până la : 11-10-2025 ora 13:00

Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m;
Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

