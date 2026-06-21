Avertizare imediată de la ANM: Furtuni puternice cu grindină. Lista localităților afectate

<1 minut de citit Publicat la 14:11 21 Iun 2026 Modificat la 14:33 21 Iun 2026

Cod galben de furtună. Sursa foto: GettyImages

ANM a emis, duminică, mai multe avertizări cod galben de furtuni puternice cu grindină. O averizare generală e valabilă pe tot parcursul zilei de duminică pentru 12 județe.

UPDATE: Cod galben valabil de la : 21-06-2026 ora 14:25 până la : 21-06-2026 ora 15:30



In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Runcu, Stănești, Mușetești, Turcinești, Schela, Lelești;



Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h), grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

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Cod galben valabil de la : 21-06-2026 ora 13:45 până la : 21-06-2026 ora 14:45



In zona : Județul Cluj: Apahida, Cojocna, Feleacu, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș;



Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Cod galben valabil de la : 21-06-2026 ora 13:35 până la : 21-06-2026 ora 15:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Vlăhița, Praid, Corund, Joseni, Zetea, Suseni, Lupeni, Dealu, Lueta, Căpâlnița, Satu Mare, Brădești, Vărșag;



Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula local 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (45...50 km), grindină de mici dimensiuni (1...3 cm).