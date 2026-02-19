Avertizări imediate de la ANM: Cod galben de ceaţă şi polei în zone din patru judeţe, joi dimineaţa

Galaţi, Vaslui, Bacău şi Vrancea sunt vizate de avertizarea ANM de cod galben de ceaţă. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, ce vizează mai multe zone din Moldova şi Muntenia, în ora următoare. Trafic rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de sud a ţării, potrivit Agerpres. Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează şi restricţiile de trafic impuse.

Astfel, până la ora 9:00, va fi ceaţă densă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, care în funcţie de condiţiile locale vor favoriza formarea gheţuşului, în localităţi din judeţele: Galaţi, Vaslui, Bacău şi Vrancea.

județul Galaţi: Galați, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Piscu, Independența, Drăgușeni, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Berești, Vânători, Braniștea, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Bălășești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui, Tecuci, Liești, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Grivița, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana, Movileni;

județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Vinderei, Vetrișoaia, Roșiești, Iana, Tutova, Perieni, Epureni, Grivița, Costești, Mălușteni, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Blăgești, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

județul Bacău: Sascut, Podu Turcului, Urechești, Coțofănești, Huruiești;

județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Nănești, Obrejița;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, care în funcție de condițiile locale vor favoriza formarea ghețușului, au precizat meteorologii pe site-ul oficial al instituţiei.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat, joi dimineaţa, că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 Bucureşti - Cernavodă, tronsonul kilometric 35 - 160.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti - Cernavodă, A3 Bucureşti - Braşov, A7 Ploieşti - Adjud şi A0 Centura Bucureşti, se arată într-un comunicat de presă.

La ora 6:00, traficul este închis din cauza ninsorilor pe DN 22A Cataloi (Tulcea) - Hârşova (Constanţa), DN 2S Jijila - pod Brăila, DN 23B, între localităţile Măicăneşti - Ciorăşti (Vrancea).

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile pe următoarele drumuri:

DN 38 Vama Negru Vodă - Agigea (Constanţa);

DN 2A Giurgeni - Lumina (Constanţa);

DN 3 Murfatlar (Constanţa) - Ostrov (limită cu judeţul Călăraşi);

DN 22 Lumina (Constanţa) - municipiul Tulcea

De asemenea, sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile pe DN 22, între localitatea Smârdan şi municipiul Tulcea.

În continuare sunt suspendate manevrele în Bara Sulina. Cât priveşte traficul feroviar, se circulă în condiţii de iarnă şi nu sunt înregistrate blocaje.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a mai informat că pe autostrada A3 Bucureşti - Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de mers spre Ploieşti, în zona localităţii Moara Vlăsiei din judeţul Ilfov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară şi un autoturism, nefiind înregistrate victime.

Traficul rutier se desfăşoară pe banda 2 a sensului spre Ploieşti şi pe banda 1 a sensului spre Bucureşti.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 7:00.

Pentru o circulaţie în siguranţă, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto:

să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează şi restricţiile de trafic impuse;

să folosească sistemele de climatizare şi iluminare când situaţia o impune;

să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiţii de siguranţă;

să adapteze viteza la condiţiile drumului şi traficului;

să se asigure constant, înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei;

să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv; să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenţia de la condus;

să respecte toate regulile de circulaţie, conducând cu multă responsabilitate.